Sağlıklı Kilo Verme Yöntemi: Ozon tedavisi

Medicana International Samsun Hastanesi İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Hayrullah Öztürk, ozon tedavi çeşitleri hastaların sağlıklı bir şekilde kilo vermenin yanı sıra kan şekerini dengeleyerek, yaşam konforunu arttırdığını ifade etti. İşte ozon tedavisi hakkında merak ettiğiniz her şey.

OZON TEDAVİSİ İLE NASIL KİLO VERİLİR?

Sağlıklı bir şekilde kilo vermek için de ozon tedavisi kullanıldığının altını çizen Dr. Öztürk, “Sağlıklı kilo vermeye yardımcı olmak için kullanılan majör ozon terapisi ile bazal metabolizma hızı artırılır ve aynı zamanda insülin-glisemi (kan şekeri) dengesi düzenlenir ki bu da özellikle karbonhidrat krizlerini engelleyerek aşırı tatlı veya karbonhidrat tüketimini azaltır. Yine vücutta varsa eğer insülin direncinin kırılmasını sağlayarak vücuda alınan şekerin yakılmasına yardımcı olur. Ozonu zayıflamaya destek olarak kullanabileceğimiz diğer bir yöntem ise bölgesel incelme amaçlı ozon lipoliz uygulamasıdır. Bu uygulamada ozon gazı çok ince mezoterapi iğneleri ile incelme istenen bölgedeki yağ dokularına enjekte edilir. Özellikle göbek ve basen gibi yakılması çok zor olan depo yağların biriktiği bölgelerde ozon gazı enjeksiyonu oradaki depo yağların yakılabilir yağ hale gelmesini sağlar. Aynı zamanda sağlıklı kilo vermeye yardımcı olmak amacı ile uyguladığımız ozon saunada, tek kişilik bir kabinde kişinin başı kabinin dışarısında kalacak şekilde oturur. Sıcak ve buhar yardımıyla terletilen ve gözenekleri açılan vücuda kabin içinden ozon gazı püskürtülür. Bu şekilde terleme etkisiyle fazla ödemin atılması ve aynı zamanda cildin yenilenmesi, oksidan/anti-oksidan dengesinin sağlanması hedeflenir. Sellülit için de aynı yöntem kullanılagelmektedir” şeklinde konuştu.

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Diğer kilo verme seçeneklerine göre ozon tedavisinin avantajlarından da bahseden İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Hayrullah Öztürk, “Diğer kilo verme seçeneklerine göre ozon tedavisinin avantajı; yan etkisinin olmaması, bir taşla birden çok kuşun vurulması gibi metabolik dengeyi sağlamanın yanında tüm vücut sistemleri üzerine olumlu etkilerinin olması ve diğer tedavilere göre daha etkin sonuçlar alınmasıdır. Sağlıklı kilo vermek için ozon tedavisini 10-14 seans arasında uyguluyor, ardından da ayda bir hatırlatma dozları ile kilonun korunmasına katkıda bulunuyoruz. Ozon tedavisi asla evde uygulanabilecek bir tedavi yöntemi değildir. Hastane ortamında, eğitimli hekimler tarafından yapılması gereklidir” ifadelerini kullandı.

OZON TEDAVİSİ NASIL YAPILIR?

Ozon tedavisi 5 farklı şekilde uygulanır. Bütün uygulama biçimlerinde ozon gazının kesinlikle solunmaması gerekir. Uygulama yöntemleri şunlardır:

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Majör otohemoterapi: Kişinin 50-100 ml kadar kanının alınıp ozon gazı ile karıştırıldıktan sonra geri verilmesidir.

Minör otohemoterapi: Kişinin 5-10 ml kadar kanının alınıp ozon gazı ile karıştırıldıktan sonra kas içine enjekte edilmesidir.

Torbalama: Lokal olarak yapılacak bölgeye direk ozon gazının verildiği kapalı bir sistemdir. Her türlü yara için uygulanır. Yaranın olduğu yer ozona dayanıklı torba içerisine alınır ve torba içine sürekli olarak ozon gazı verilir. Ozon gazı kuru ciltten emilmediği için yapılacak bölge öncelikle ozonlu su ile nemlendirilmelidir.

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Rektal uygulama: Ozon gazının rektal yolla uygulanmasıdır. Bağırsak hastalığı olan veya damar yolu açılamayan kişilerde tercih edilir. Kişi uygulama sırasında bir şey hissetmez.

Eklem içi uygulama: Ozon gazının eklem içine direk enjekte edilmesidir. Eklemi tüten bütün hastalıklarda uygulanır.

Tedavi yöntemi ve ozon hakkında bilgiler veren İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Hayrullah Öztürk, “Keskin bir kokuya sahip, havadan daha ağır ve renksiz bir gaz olan ozon, üç oksijen atomundan oluşmaktadır. Florin ve persülfattan sonra üçüncü en kuvvetli oksidan ajandır. Dünyanın 25-30 km üzerinde ozonosfer katmanında yer alan O3 zararlı ultraviyole ışınların dünyaya gelmesini engeller. Ozon (O3) tedavisi, günümüzde birçok hastalık durumunda geniş uygulama alanı ve düşük yan etki insidansı ile tedavi imkanı sunan, etkinliğini incelemek üzere bilimsel çalışmaların hızla devam ettiği bir tedavi yöntemi olarak kendisinden bahsettirmektedir” dedi.

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OZON TEDAVİSİ HANGİ HASTALARA UYGULANIR?

Ozon tedavisinin uygulanabileceği hatalar hakkında konuşan Uzm. Dr. Hayrullah Öztürk, “O3’ün kan dolaşımını arttırıcı etkisi bildirilmiştir. Bu nedenle ozon terapinin özellikle dolaşım bozuklukları ile ilgili hastalıkların tedavisinde kullanımının yararı gösterilmiştir. Dolaşım bozukluklarının tedavisinde, kanser tedavisinde, göz hastalıklarında, sigara içenlerin psikolojik bağımlılığının azaltılmasında ve yine organik olarak sigaraya bağlı olarak meydana gelmiş çeşitli hasarların iyileştirilmesi amacıyla, nörolojik hastalıklarda (Parkinsonizm, trigeminal nevralji, Alzheimer, baş ağrıları ve migrende), kronik yorgunluk sendromunda, dejeneratif eklem hastalıklarında, metabolizma hastalıklarında uyarıcı olarak, tiroid, koledok, pankreas, böbrek, akciğer hastalıkları, dislipidemi, ateroskleroz, taşikardilerde ve miyokard enfarktüsünün kronik döneminde, servikal ve lomber disk hernilerinde, artralji, kronik poliartritlerde ve detoksifikasyonda etkilidir. O3, virüslerin sebep olduğu hastalıkların tedavisinde (hepatitler, herpes), zor iyileşen enfekte yaralarda ve enflamatuar hastalıklarda (ulcus cruris), enflamatuar barsak hastalıkları (kolit, proktit), yanıklar, fungal enfeksiyonlar, kanser tedavisinde bağışıklık sistemini güçlendirici olarak düşük dozlarda ‘majör otohemoterapi’ veya ‘minör otohemoterapi’ şeklinde kullanılan tamamlayıcı bir tedavidir” diye konuştu.

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