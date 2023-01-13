Parlak yeşil bir kuyruklu yıldız 50 bin yıl sonra Dünya'ya yaklaşıyor!

Parlak yeşil bir kuyruklu yıldız, 50 bin yıl sonra ilk kez Dünya'ya yaklaşacak ve bir ay boyunca izlenebilecek. NASA yetkilileri, buzla kaplı ziyaretçinin ilk olarak Mart 2022'de Jüpiter'in yörüngesindeyken tespit edildiğini söyledi.

Parlak yeşil bir kuyruklu yıldız ne zaman görülecek?

Perşembe gününden itibaren Kuzey Yarımküre'dekiler için dürbünle küçük bir yeşil parıltı olarak görülebilir.

Kuyruklu yıldız hangi günde dünyaya en yakın konumda olacak?

Bilim insanları, kuyruklu yıldızın 2 Şubat'ta Dünya'ya en yakın konumda olacağını söyledi.

Kuyruklu yıldız teleskop olmadan görülür mü?

NASA, bu ayın başlarında blogunda "Kuyruklu yıldızlar herkesin bildiği gibi tahmin edilemez, ancak bu, parlaklıktaki mevcut eğilimini sürdürürse, karanlık gökyüzü altında çıplak gözle tespit edilmesi kolay bir gök cismi olacak" dedi.

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Kuyruklu yıldızın Güneş etrafında dönme süresi ne kadar?

NASA'ya göre, C/2022 E3 (ZTF) olarak adlandırılan buzlu gök cismi, 2 Şubat'ta Dünya'ya en yakın geçişini yapmadan önce 12 Ocak'ta güneşe en yakın geçişini yaptı.

Planetary Society, "kuyruklu yıldızın güneşin etrafında dönmesi yaklaşık 50 bin yıl sürüyor, bu nedenle onu görme fırsatı ömür boyu yalnızca bir kez gelecek" dedi.

Kuyruklu yıldız hangi gezegen?

Kuyrukluyıldızlar kütleçekimi ile Güneş'e bağlı gökcisimleridir. Ancak isimlerinin ima ettiğinin aksine yıldız değildirler. Yıldızlar gibi kendi ışıklarını kendileri üretmezler, gezegenler gibi onlar da Güneş'ten kendilerine gelen ışığı yansıtırlar. Kuyrukluyıldızlar buz, toz ve gazdan oluşur.

Kuyruklu yıldızlar neden parlak görünür?

Kuyruklu yıldızın kuyruğunun parlaklığına Güneş ışınlarının, gaz bulutu ve parçacıklardan yansımaları neden olur. Aslında büyüklüklerine bağlı olarak kuyruklu yıldızlar kuyruklarından sürekli madde kaybederler.

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