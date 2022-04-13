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Özgün Süresine göre pasaport ve defter ücretleri ne kadar 2022?
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Süresine göre pasaport ve defter ücretleri ne kadar 2022?

Pasaport ücretleri 2022 yılında ne kadar? sorusu ülke dışına seyahat edecek kişiler tarafından merak edilmekte. Pasaport ve defter ücretleri pasaportun süresine göre her yıl güncelleniyor. 2022 pasaport ve defter ücretleri de belli oldu. Buna göre 6 aylık, 1 yıllık, 5 yıllık ve 10 yıl üzeri süreli pasaport ücretleri içeriğimizde...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Pasaport ücretleri ne kadar? 2022 1,5,10 yıllık pasaport ve defter ücretleri
Pasaport ve defter ücretleri 2022

Pasaport ücretleri pasaportların geçerli olduğu süreye bağlı olarak farklılık gösterir. En fazla 10 yıllık pasaport çıkartılabilir. Süresi dolan pasaportlar için yenileme işlemi yapılmaktadır. Yenileme işlemi için de pasaport ücretini yatırmak gerekir. Öğrenci pasaportu çıkartılırken harcın yatırılması yeterli olur. Pasaport yenileme, yeni çıkartma fiyatları ve harçları ne kadar?

PASAPORT ÜCRETLERİ 2022 NE KADAR?

Süre Harç Defter Toplam

6 Ay 309,40 TL 225,00 TL 534,40 TL

1 Yıl 452,30 TL 225,00 TL 677,30 TL

2 Yıl 738,40 TL 225,00 TL 963,40 TL

3 Yıl 1049,00 TL 225,00 TL 1274,00 TL

4-10 Yıl 1478,30 TL 225,00 TL 1703,30 TL

Öğrenci Pasaport Ücreti 2022 Ne Kadar?

Öğrenci pasaportu çıkarırken harç bedeli ödenmemektedir. Defter bedeli ödemesi yeterli olacaktır. 2022 yılı itibariyle pasaport defter bedeli 225,00 TL’dir. 25 yaşından büyük öğrenciler ise bordo pasaport harç bedeli ve defter bedeline tabi tutulmaktadır.

Pasaport Yenileme İşlemi Nasıl Yapılır?

Pasaport yenileme işlemi için Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü’nden randevu alınması gerekir. Alo 199 çağrı merkezinden veya https://randevu.nvi.gov.tr/ üzerinden randevu alınabilir.

  1. https://randevu.nvi.gov.tr/ sayfasına gidin.
  2. Pasaport sayfasına girin.
  3. Pasaport türünüzü seçin.
  4. Ekranda karşınıza gelen bilgileri girin ve ‘Devam Et’ butonuna basın.
  5. Bağlı olduğunuz İl ve ilçe Nüfus Müdürlüğünü seçin.
  6. İşlem yapmak istediğiniz kişiyi seçin.
  7. İleri butonuna basın. İşlem yapmak istediğiniz kişiyi seçin.
  8. Kişi seçin ve karşınıza çıkan ekrana HES Kodunuzu yazın ve ileri butonuna basın.
  9. Kişiyi, randevu tarihi ve saatini seçin ileri butonuna basın.
  10. Telefonunuza gelen onay kodunu doğrulama alanına yazın ve ileriye basın.

Pasaport Yenileme İşlemi için Gerekli Evraklar

Hizmet Damgalı Pasaport Talep Formu (Düzenlendiği tarihten itibaren 60 (altmış) gün geçerliliği olan)

Kamu görevlisi olmayanlar için talep formu ile birlikte görev onayı,

Nüfus cüzdanı, kimlik kartı veya geçici kimlik belgesi

  1. 1 adet biometrik fotoğraf
  2. Maliye Bakanlığınca her yıl belirlenen pasaport defter bedelinin ödenmesi.
  3. Parmak izi
  4. 18 yaş altı çocuklar için muvafakatname
  5. Şu an kullanılan pasaport
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