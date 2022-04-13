Süresine göre pasaport ve defter ücretleri ne kadar 2022?

Pasaport ücretleri pasaportların geçerli olduğu süreye bağlı olarak farklılık gösterir. En fazla 10 yıllık pasaport çıkartılabilir. Süresi dolan pasaportlar için yenileme işlemi yapılmaktadır. Yenileme işlemi için de pasaport ücretini yatırmak gerekir. Öğrenci pasaportu çıkartılırken harcın yatırılması yeterli olur. Pasaport yenileme, yeni çıkartma fiyatları ve harçları ne kadar?

PASAPORT ÜCRETLERİ 2022 NE KADAR?

Süre Harç Defter Toplam

6 Ay 309,40 TL 225,00 TL 534,40 TL

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1 Yıl 452,30 TL 225,00 TL 677,30 TL

2 Yıl 738,40 TL 225,00 TL 963,40 TL

3 Yıl 1049,00 TL 225,00 TL 1274,00 TL

4-10 Yıl 1478,30 TL 225,00 TL 1703,30 TL

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Öğrenci Pasaport Ücreti 2022 Ne Kadar?

Öğrenci pasaportu çıkarırken harç bedeli ödenmemektedir. Defter bedeli ödemesi yeterli olacaktır. 2022 yılı itibariyle pasaport defter bedeli 225,00 TL’dir. 25 yaşından büyük öğrenciler ise bordo pasaport harç bedeli ve defter bedeline tabi tutulmaktadır.

Pasaport Yenileme İşlemi Nasıl Yapılır?

Pasaport yenileme işlemi için Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü’nden randevu alınması gerekir. Alo 199 çağrı merkezinden veya https://randevu.nvi.gov.tr/ üzerinden randevu alınabilir.

https://randevu.nvi.gov.tr/ sayfasına gidin. Pasaport sayfasına girin. Pasaport türünüzü seçin. Ekranda karşınıza gelen bilgileri girin ve ‘Devam Et’ butonuna basın. Bağlı olduğunuz İl ve ilçe Nüfus Müdürlüğünü seçin. İşlem yapmak istediğiniz kişiyi seçin. İleri butonuna basın. İşlem yapmak istediğiniz kişiyi seçin. Kişi seçin ve karşınıza çıkan ekrana HES Kodunuzu yazın ve ileri butonuna basın. Kişiyi, randevu tarihi ve saatini seçin ileri butonuna basın. Telefonunuza gelen onay kodunu doğrulama alanına yazın ve ileriye basın.

Pasaport Yenileme İşlemi için Gerekli Evraklar

Hizmet Damgalı Pasaport Talep Formu (Düzenlendiği tarihten itibaren 60 (altmış) gün geçerliliği olan)

Kamu görevlisi olmayanlar için talep formu ile birlikte görev onayı,

Nüfus cüzdanı, kimlik kartı veya geçici kimlik belgesi

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