Okullar ne zaman açılıyor, hangi sınıflar ne zaman başlayacak?

“Okullar ne zaman açılıyor?” sorusunun yanıtı MEB takvimi ile belli olmuştu. 2022-2023 Eğitim öğretim yılının başlamasına sayılı günler kala milyonlarca öğrenci güz dönemi eğitimine başlayacak.

OKULLAR NE ZAMAN AÇILIYOR?

2022-2023 eğitim ve öğretim yılının birinci dönemi 12 Eylül Pazartesi günü başlayacak. İlkokul, ortaokul ve lise öğrencilerinin tamamı 12 Eylül günü okullarda ders başı yapacak.

ÖZGÜN Okullarda üniforma giymek zorunlu mu?

12 EYLÜL PAZARTESİ GÜNÜ TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ OLACAK?

Okullar 12 Eylül 2022 tarihinde açılacak ve İBB toplu taşıma ücretsiz mi değil mi açıklamalarda bulundu. Açıklamalara göre sabah 06 ile 14.00 saatleri arasında toplu ulaşım ücretsiz olacak. Açıklama şu şekilde:

"İstanbul'da 6 bin 840 okulda 2 milyon 934 bin öğrenci ile 163 bin öğretmen yeni eğitim öğretim yılına Pazartesi günü başlıyor. Yaz tatilinin son ermesi ve okulların açılması, pandemi etkisinin azalması, üniversitelerin yüz yüze eğitime geçecek olması ile akaryakıt ve okul servis maliyetlerindeki yükseliş nedeniyle toplu taşıma talebinde artış yaşanması bekleniyor. İETT gerekli hazırlıklarını tamamlayarak araçların tam kapasiteyle çalışmasını sağlayacak. Eğitim kurumlarıyla iletişim kurularak ders başlangıç ve bitiş saatleri hakkında bilgi toplandı. Ayrıca üniversitelerin açılış tarihlerine uygun olacak şekilde düzenlemeler yapıldı.

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12 Eylül Pazartesi günü başlayacak 2022 – 2023 Eğitim Öğretim Yılı nedeniyle sefer sayıları artırılacak. Anadolu yakasında 776, Avrupa Yakası'nda 820, Metrobüs hattında 320 olmak üzere toplam 1916 ek sefer düzenlenecek. Ayrıca, yoğunluk yaşanması beklenen bölgeler için yedek araçlar hazır bulundurulacak, gerekli hallerde takviye seferler düzenlenecek. Seferlerin sorunsuz yapılabilmesi için Avrupa ve Anadolu Yakası'nda toplamda 326 görevli sahada ve filo yönetim merkezlerinde çalışmalarını sürdürecek. Trafik yükünü azaltmak, vatandaşları toplu ulaşıma teşvik etmek amacıyla, Pazartesi günü sabah saat 06 ile 14 arasında toplu ulaşım ücretsiz yapılacak.

Cumartesi günü itibarıyla "Kış Sefer Düzeni"ne geçecek olan İETT'de günde 5 bin 237 araçla 52 bin 985 sefer düzenlenmesi planlanıyor.

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Kış sefer düzeninde, yazın oluşan talep nedeniyle hizmete alınan 48R, D1 ve D2 hatları pasifleştirilecek. KM28, 98K, 59HS, 48U, 38H, 36S, 29T ve HT19 hatları ise kış sefer düzeni nedeniyle tekrar aktif hale getiriliyor."

DERS KİTAPLARI NE ZAMAN DAĞITILACAK?

Ders kitapları, yüz yüze eğitim başladığı tarihlerde öğrencilere veriliyor. 12 Eylül'de okullarda ders kitaplarının verilmesi bekleniyor.

YARIYIL TATİLİ NE ZAMAN?

2022-2023 eğitim ve öğretim yılında yarıyıl tatilini ise 23 Ocak-3 Şubat 2023 tarihleri arasında planlanıyor.

ARA TATİLLER NE ZAMAN?

14-18 Kasım 2022'de birinci, 17-20 Nisan 2023'te ikinci ara tatil yapılacak.