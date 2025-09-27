2025-2026 eğitim öğretim yılı 8 Eylül’de başladı. 1-5 Eylül tarihleri arasında ise uyum eğitimi gerçekleşti. Öğrenciler okullarda sabahçı ve öğlenci olmak üzere iki farklı eğitim saatleri ile eğitim görebiliyorlar. Peki, bu yıl 2025-2026 yılı sabahçı, öğlenci öğrenci okul saatleri nasıl olacak?