Okullar 9 Eylül'de açıldı. Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı anaokulları ve 1. sınıflar ise 1 Eylül itibariyle uyum eğitimi görmeye başladı. Öğrenci ve velileri için eğitim öğretim yılının başlamasıyla yeni dönemde bir yandan sabahçı öğrenci ve öğlenci öğrencilerin okula giriş ve çıkış saatleri merak kazandı. Peki, okullarda sabahçı öğrenci saatleri nedir? Okullarda güncel ders saatleri kaç? Sabahçı ve öğlenciler kaçta çıkıyor, kaçta derse giriyor? 2025-2026 eğitim öğretim dönemi sabahçı, öğlenci öğrenci okul saatleri haberimizde...
2025-2026 eğitim öğretim yılı 8 Eylül’de başladı. 1-5 Eylül tarihleri arasında ise uyum eğitimi gerçekleşti. Öğrenciler okullarda sabahçı ve öğlenci olmak üzere iki farklı eğitim saatleri ile eğitim görebiliyorlar. Peki, bu yıl 2025-2026 yılı sabahçı, öğlenci öğrenci okul saatleri nasıl olacak?
SABAHÇI- ÖĞLENCİ ÖĞRENCİ OKUL SAATLERİ 2025
İlkokul 1. sınıf öğrencileri, okul öncesi öğrencileri, özel eğitim okulları ana sınıfı sabah 09.00'da ders başı yapıyordu. İkili öğretimde sabah 07.20-12.00, öğle 12.30 – 17.30 arası okulda ders işliyorlardı.
Liselerde ders saatleri sabah 08:10 - 15:20 idi. Yeni eğitim ve öğretim ile ilgili saat detayları henüz netleşmedi.
İLK ARA TATİL NE ZAMAN?
Birinci dönem ara tatili, 10-14 Kasım arasında yapılacak.
15 TATİL NE ZAMAN?
Yarıyıl tatili de 19 Ocak 2026 Pazartesi başlayacak ve 30 Ocak 2026 Cuma günü sona erecek.
İKİNCİ ARA TATİL NE ZAMAN?
İkinci dönemin ara tatili ise 16 Mart 2026 tarihinde başlayıp 20 Mart 2026 Cuma sona erecek.
OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?
2025-2026 Eğitim Öğretim yılı 26 Haziran 2026 Cuma günü karnelerin dağıtılmasıyla birlikte sona erecek.