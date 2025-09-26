Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından sunulacak bu yardımın başvuruları e-Devlet üzerinden alınacak. Kırtasiye yardımı başvuru şartları, destek miktarı ve başvuru süreci, veliler tarafından merakla araştırılıyor. Peki, kırtasiye desteği başvuru nasıl yapılır, kimler alabilir? e-Devlet Eğitim Öğretim Yardımı başvurusu ne zaman ve nereden yapılır?