2025-2026 eğitim öğretim yılı 8 Eylül 2025’te başladı. Kırtasiye yardımı, 2025-2026 eğitim yılı öncesinde ailelerin gündeminde yer alıyor. Okulların açılmasıyla öğrencilerin okul ihtiyaçlarını karşılayabilmesi için sunulan bu destek, e-Devlet sistemi üzerinden başvuru ile alınabiliyor. Yardım almak isteyen vatandaşlar kırtasiye ödeneği başvuru şartları, destek miktarı ve başvuru süreci hakkında detaylara hakim olmak istiyor. Peki 2025 Kırtasiye yardımı başvurusu nasıl yapılır, şartları neler, kimler alabilir? İşte detaylar.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından sunulacak bu yardımın başvuruları e-Devlet üzerinden alınacak. Kırtasiye yardımı başvuru şartları, destek miktarı ve başvuru süreci, veliler tarafından merakla araştırılıyor. Peki, kırtasiye desteği başvuru nasıl yapılır, kimler alabilir? e-Devlet Eğitim Öğretim Yardımı başvurusu ne zaman ve nereden yapılır?
KIRTASİYE YARDIMI BAŞVURU EKRANI AÇILDI MI?
Kırtasiye yardımından yararlanmak isteyenler e-Devlet üzerinden başvurularını gerçekleştiriyor. Kırtasiye yardımı ödemeleri Eğitim Öğretim yardımı ödemeleri adı altında yılda bir kereye mahsus olmak üzere YÖK ve MEB sistemlerinden öğrenim durumu ve seviyesi tespit edilenlere toplu olarak ödenir.
KIRTASİYE YARDIMI NE ZAMAN YATAR?
Kırtasiye desteği ödemeleri, yılda bir defalık başvuruda belirtilen banka hesabına ya da PTT'ye 1 Eylül–31 Aralık tarihleri arasında yatırılır.
KIRTASİYE YARDIMI BAŞVURU EKRANI
KIRTASİYE (EĞİTİM ÖĞRETİM YARDIMI) DESTEĞİ BAŞVURU ŞARTLARI
Vazife veya harp malullüğü aylığı alan kamu görevlilerinin,
2330 sayılı Kanun (İç güvenlik asayiş kapsamında olanlar) ve 3713 (terör kapsamında olanlar) sayılı Kanunlar kapsamında gerçekleşen olaylar nedeniyle aylık ödenen erbaş ve erlerin,
2330 sayılı Kanun uyarınca aylık bağlanan güvenlik korucusu ve sivillerin,
Vazife veya harp malûlü olduğuna karar verilenlerden aylık bağlanmaksızın sınıf veya görev değiştirerek çalışmaya devam edenler ile vazife malullüğü aylıkları göreve girmeleri nedeniyle kesilenlerin,
Terör eyleminin ortaya çıkarılması, etkilerinin azaltılması veya bertaraf edilmesinin sağlanmasında yardımcı ve faydalı olanlardan bu faaliyetlerinden dolayı malul hale gelenlerin, kendileri ve öğrenime devam eden çocukları ile belirtilen haller nedeniyle hayatını kaybedenlerin öğrenime devam eden çocuklarına ödeniyor.