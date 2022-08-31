Özgün Okullarda üniforma giymek zorunlu mu?
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Okullarda üniforma giymek zorunlu mu?

2022-2023 eğitim öğretim dönemi 12 Eylül itibariyle başlayacak. İlkokul 1. sınıflar ve anaokulları ise uyum haftası sebebiyle 5 Eylül'de okula başlayacak. Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı okullarda üniforma giyilip giyilmeyeceğini merak eden veli ve öğrenciler tarafından "Okullarda üniforma giymek zorunlu mu? İlkokul, ortaokul, liselerde serbest kıyafet var mı? Forma giymek zorunlu mu? sorularının yanıtı merak kazandı. Peki, okullarda üniforma giymek zorunlu mu, forma almak mecburi mi? Okullarda serbest kıyafet giydiriliyor mu? İşte merak edilen bu soruların yanıtı...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
İlkokul, ortaokul ve liselerde forma giymek zorunlu mu, serbest kıyafet giyilir mi? MEB kıyafet yönetmeliği 2022
Okullarda üniforma zorunluluğu

Okulların açılmasına kısa bir süre kala geçtiğimiz senelerde MEB'e bağlı okullarda serbest kıyafete geçilirken okullarda kıyafet yönetmeliğiyle ilgili detaylar merak kazandı. Okullarda forma zounlu mu, kıyafet serbest mi? İşte detaylar...

OKULLARDA FORMA GİYMEK ZORUNLU MU?

Okullarda kıyafet serbestliği, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından okulların kendi tercihine bırakılmıştır. Okullar, dilediği durumda okula istenilen kıyafet ile gelinilmesine olanak tanıyabilir ya da okula özel formanın giyilmesini zorunlu kılabilir.

Her okul, kıyafet yönetmeliğini yönetim kurulu kararı ile belirleyebilecek. Konuya dair bilgi almak isteyen öğrenciler ve veliler birebir kendi okullarından bilgi alabilecek.

MEB OKULLARDA KILIK KYAFET YÖNETMELİĞİ

MEB'e bağlı okul öğrencilerinin kılık ve kıyafetlerine dair yönetmeliğin yürürlüğe konulmasına ilişkin Bakanlar Kurulu kararı 2012 yılında Resmi Gazete'de yayımlanmıştı. Detayları ise şöyleydi:

Azınlık ve yabancı okullar hariç, Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı okullarda, yönetmelikte belirlenen sınırlamalar dışında okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve liselerde kılık ve kıyafet serbest oldu. Öğrenciler, okul, sınıf ve şubelerde tek tip kıyafet giymeye zorlanamayacak.

Okullarda, serbest kıyafet giyilecek, ancak vücut hatlarını belli eden şort, tayt, diz üstü etek, derin yırtmaçlı etek, kısa pantolon, kolsuz tişört ve kolsuz gömlek giyilmeyecek.

Okullarda boyalı saç, makyaj, bıyık ve sakal yasak olacak. Siyasi sembol içeren simge, şekil ve yazıların yer aldığı fular, bere, şapka, çanta kullanılamayacak.

Öğrenciler, beden eğitimi ve spor derslerinde eşofman, diğer spor etkinliklerinde ise etkinliğin özelliğine uygun kıyafet giyecek, ancak öğrenciler tek tip eşofman veya spor kıyafeti giymeye zorlanamayacak.

MEB KILIK KIYAFET YÖNETMELİĞİNİN TAMAMINI OKUMAK İÇİN BURAYA TIKLAYABİLİRSİNİZ


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