PCR test sonucu nasıl öğrenilir? Nabız girişi ile PCR test sonucu sorgulama ekranı

PCR testi sonucu kaç günde çıkar, sorusu koronavirüs testi yaptıranlar tarafından son gelişmeler ile takip ediliyor. PCR testi yaptıran vatandaşlar PCR test sonucunu nasıl öğreneceğini merak ediyor.

PCR TEST SONUCU NASIL ÖĞRENİLİR?

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısında kullanılan ve 1-3 saat arasında sonuç veren Polimeraz Chain Reaction ya da Polimeraz Zincirleme Tepkimesi (PCR) sonucu e Nabız uygulamasına yansıyor. PCR sonuçları T.C kimlik numarası ile sorgulanıyor. Hastanelerde koronavirüs testi yaptıranlar sonuçlarını 1 ila 3 gün içerisinde öğrenebiliyorlar.

PCR (KORONAVİRÜS) TEST SONUCU KAÇ GÜNDE ÇIKAR?

Sağlık Bakanlığı tarafından uygulanan koronavirüs test sonuçları 1-3 gün içerisinde e nabız sistemi üzerinden açıklanıyor.

Test alınma sırasında size verilecek olan barkod numaranızla ve pasaport numaranızla birlikte ,TC Kimlik Numaranızla Sağlık Bakanlığı'nın e nabız uygulaması ile sonuçlar görüntüleniyor..

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Kovid-19 test sonuçlarına e-Nabızdan öğrenilirken, kronik hastalık raporları e-Nabız'a otomatik olarak yüklendi..

İnfluenza aşısı risk grupları da e-Nabız'dan öğrenilebiliyor, ayrıca reçete ve ilaç bilgileri de yine sistemde yer alıyor..

Sağlık Bakanlığından yapılan bilgilendirmede, "Koronavirüs testi yaptırmış vatandaşlarımız test sonuçlarına e Nabız uygulamasından ulaşabilir" ifadesine yer verildi.