Pegasus Havayolları, seyahatseverlere özel indirim kampanyaları ile yurt içi uçuşlarda uygun fiyatlı bilet seçenekleri sunmaya devam ediyor. Pegasus indirim kampanyası kapsamında birçok iç hat uçuşunda uygun fiyatlarla bilet alma fırsatını kaçırmayın. Özellikle Pegasus ucuz bilet kampanyası sayesinde bütçenize uygun seyahat planları yapabilir, Türkiye'nin dört bir yanına avantajlı fiyatlarla uçabilirsiniz. İşte, Pegasus indirimli bilet kampanyası detayları...

Pegasus’un sunduğu yurt içi uçuş indirimi ile sevdiklerinizi ziyaret edebilir veya tatilinizi planlayabilirsiniz. Pegasus kampanyalarıyla uygun fiyatlı bilet seçeneklerinden yararlanarak, belirli tarihlerde geçerli indirim fırsatlarını yakalayabilirsiniz.

PEGASUS'TAN YÜZDE 40 İNDİRİMLİ BİLET KAMPANYASI

Pegasus, 3-4 Eylül'de geçerli olmak üzere yurt içi biletlerinde vergiler hariç yüzde 40 indirim yaptı. Kampanyanın geçerli olabilmesi için Türkiye yerel saatine göre 3 Eylül 2024 saat 08.30’dan itibaren 4 Eylül saat 23.59’a kadar satışın, ödemenin ve biletlemenin tamamlanmış olması gerekiyor.

PEGASUS'TAN YÜZDE 40 İNDİRİMLİ BİLET KAMPANYASI UÇUŞ TARİHİ NEDİR?

Kampanya, kalkış saati Türkiye yerel saatine göre 17 Eylül 2024 saat 00.01’den itibaren 23 Ekim 2024 saat 23.59 tarihine kadar olan Salı, Çarşamba, Perşembe yurt içi uçuşlarında geçerli.

PEGASUS İNDİRİMLİ BİLET KAMPANYASINDAN KİMLER YARARLANIR?

Pegasus, kampanyadan yaralanabilecek yolcuları şöyle sıraladı: "Kampanyadan bebek yolcular (0-2 yaş) yararlanamaz. Kampanyadan çocuk misafirlerimiz ise 18 yaşından büyük bir üyemiz üzerinden bağlı üyelik oluşturarak faydalanabilir."

Kampanya kapsamında düzenlenen tüm biletlerle ilgili değişiklik, iptal ve iade kuralları ilgili ücret sınıfı için Pegasus Genel Kuralları'nda belirtilen değişiklik, iptal ve iade şartlarına tabi olacak.

PEGASUS İNDİRİM KAMPANYALARINDAN NASIL YARARLANILIR?

Pegasus mobil uygulaması ya da web sitesi üzerinden kampanya tarihlerini kontrol edin.

Yurt içi uçuşlarınızı planlayarak indirimli biletinizi alın. Ekstra hizmetlerden yararlanmak için Pegasus’un ek hizmet seçeneklerini gözden geçirin. Daha fazla bilgi için Pegasus’un resmi internet sitesini ziyaret ederek detayları öğrenebilirsiniz.







