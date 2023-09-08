Brent petrol, Kuzey Denizi'nden çıkarılan petroldür. Dünyanın en önemli petrol borsalarından biri olan Londra Petrol Borsası'nda işlem görür. Brent petrol, OPEC+'nın belirlediği üretim kotalarına göre fiyatlandırılır.Brent petrolün varili 8 Eylül fiyatı belli oldu.