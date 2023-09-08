Brent petrol varil fiyatı
Brent petrol, Kuzey Denizi'nden çıkarılan petroldür. Dünyanın en önemli petrol borsalarından biri olan Londra Petrol Borsası'nda işlem görür. Brent petrol, OPEC+'nın belirlediği üretim kotalarına göre fiyatlandırılır.Brent petrolün varili 8 Eylül fiyatı belli oldu.
BRENT PETROL VARİL FİYATI NE KADAR OLDU? 8 EYLÜL PETROL VARİL FİYATI
Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 89,71 dolardan işlem görüyor.
Dün 90,89 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 89,92 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün kapanışa göre yüzde 0,23 azalarak 89,71 dolar oldu. Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 86,55 dolardan alıcı buldu.