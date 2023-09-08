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Brent petrolün varil fiyatı ne kadar oldu? 8 Eylül petrol varil fiyatı

Brent petrol fiyatı bugün ne kadar oldu? Petrol fiyatları, Suudi Arabistan ve Rusya'nın üretim kesintilerini uzatma kararının ardından gerildi. Uluslararası piyasada petrol fiyatlarında son durum. Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda kaç dolar? İşte 8 Eylül Cuma brent petrol varil fiyatı...

15:40 . 8/09/2023 Cuma
Yeni Şafak
Brent petrol varil fiyatı

Brent petrol varil fiyatı

Brent petrol, Kuzey Denizi'nden çıkarılan petroldür. Dünyanın en önemli petrol borsalarından biri olan Londra Petrol Borsası'nda işlem görür. Brent petrol, OPEC+'nın belirlediği üretim kotalarına göre fiyatlandırılır.Brent petrolün varili 8 Eylül fiyatı belli oldu.

BRENT PETROL VARİL FİYATI NE KADAR OLDU? 8 EYLÜL PETROL VARİL FİYATI

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 89,71 dolardan işlem görüyor.

Dün 90,89 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 89,92 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün kapanışa göre yüzde 0,23 azalarak 89,71 dolar oldu. Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 86,55 dolardan alıcı buldu.


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