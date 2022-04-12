Ramazan Pidesi Fiyatları 2022: Yumurtalı, Yumurtasız, Susamlı Pide Ne Kadar?

İftar sofralarının olmazsa olmazı Ramazan pidesinin satış fiyatı gündemde yerini aldı. Susamlı, yumurtalı, sade çeşitleri ile Ramazan ayının en sevilen lezzetlerinden biri olan Ramazan pidesinin ne kadar olduğu sorgulanmaya başladı. İstanbul, İzmir, Ankara, Bursa, Konya ve ülkemizin 81 ilinde satış fiyatları haberimizde.

RAMAZAN PİDESİ 2022 NE KADAR?

İftar sofralarının olmazsa olmazı Ramazan pidesinin satış fiyatı gündemde yerini aldı. Susamlı, yumurtalı, sade çeşitleri ile Ramazan ayının en sevilen lezzetlerinden biri olan Ramazan pidesinin ne kadar olduğu sorgulanmaya başladı. İstanbul, İzmir, Ankara, Bursa, Konya ve ülkemizin 81 ilinde satışı başlanacak Ramazan pidesinin güncel fiyatları haberimizde...

2022 RAMAZAN PİDESİ SATIŞ FİYATLARI

"Pide ne kadar, Ramazan pidesi kaç TL?" sorularının cevabını merak eden vatandaşlar için İstanbul Fırıncılar Odası'ndan gelen açıklamanın ardından pide fiyatlarında son durum belli oldu.

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Sade Ramazan pidesi (330 gram) - 6 TL Sade Ramazan pidesi (415 gram) - 7,5 lira Yumurtalı Susamlı Ramazan Pidesi (330 gram) - 7,5 TL Yumurtalı Susamlı Ramazan Pidesi (415 gram) - 9 TL

İZMİR'DE RAMAZAN PİDESİ NE KADAR?

İzmir'de 350 gram Ramazan pidesi 6 liradan satılıyor. Fiyatlar, Ramazan ayının ilk gününden itibaren geçerli.

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