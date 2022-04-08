Ülkemizin ve vatandaşlarımızın güvenliğini sağlayan Türk Polis teşkilatı 177. kuruluşunu kutluyor. Bundan dolayı polis haftasının anlam ve önemi oldukça merak ediliyor. Polis haftasının anlamı ve önemi nedir? Bu hafta tanıdığınız polislere gönderebileceğiniz mesajlar ve çok daha fazlası haberimizde. İşte detaylar...

Polis haftasının anlamı ve önemi

Erzurum’da Türk Polis Teşkilatı’nın 177’inci kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası nedeniyle Erzurum Asri Mezarlığında düzenlenen programla şehit polisler mezarı başında anıldı.

Kuran okunması ile başlayan programda, şehitler için dua edildi. Erzurum İl Emniyet Müdürü Levent Tuncer ile beraberindekiler Asri Mezarlığı’nda bulunan 7 şehidin mezarını ayrı ayrı ziyaret ederek, dualar okudu.

Düzenlenen programda protokol ve şehit yakınları tarafından şehit polislerin mezarlarına karanfil bırakıldı.

Kamu düzenini ve vatandaşın canı, malı ve temel hak ve özgürlüklerini korumakla görevli polislerin anlamlı gününü kutlamak isteyenler Polis Haftası ne zaman merak ediyor. Polis Haftası her yıl 10 Nisan'da kutlanıyor. 10 Nisan Polis Haftası olarak her yıl tüm yurtta çeşitli etkinlikler ile kutlanıyor.

Polis haftası mesajları

1) Türk Polis teşkilatının kuruluşunun 177. Yılı sebebi ile tüm emniyet teşkilatımızı kutlar, görevlerinde kolaylıklar dilerim. 2) Polis Teşkilatı mensuplarının anlamlı gününü kutluyor, aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, hâlihazırda görevi başında bulunan teşkilat mensuplarına da sağlık, başarı ve mutluluklar diliyorum. 3)Kutsal vatan topraklarımızın dört bir tarafında büyük bir özveri ile çalışan, milletimizin huzuru ve güvenliği için hiçbir fedakar’lıktan kaçınmayan Türk Polis Teşkilatımızın 177. kuruluş yıl dönümünü ve içinde bulunduğumuz 'Polis Haftası'nı kutluyorum. 4) Türk Milleti de Emniyet Teşkilatımıza her zaman güvenmiş, her türlü desteği vererek yanında yer almış ve almaya devam etmektedir. Bu vesileyle her kademede görev yapan Emniyet Teşkilatı mensuplarını tebrik ediyor; 177. kuruluş yıldönümünü kutluyor, kahraman şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnetle anıyor, emekliye ayrılan ve vazifeleri başında olan Emniyet Teşkilatı mensuplarına ve ailelerine sağlık mutluluk ve başarılar diliyorum. 5) Türkiye Cumhuriyeti devletimizin, ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü halkımızın can ve mal güvenliğini sağlamak, huzur ve asayişi temin etmek, suç işlemesini önlemek suçluları adalete teslim etmek gibi önemli görevleri başarıyla yerine getiren Polislerimizin Polis Haftası kutlu olsun. 6) 10 Nisan 1845’te kurulan Türk Polis Teşkilatımızın 177. yıldönümünü kutlarken; teşkilata bugüne kadar emek vermiş ve vermekte olan tüm polislerimize saygılarımı sunuyor, şehit polislerimizi ise rahmetle anıyorum. 7) Ülkemizin dört bir tarafında büyük bir özveri ile çalışan ve bu uğurda hiçbir fedakarlıktan kaçınmayan, Milletimizin huzur ve güvenliğini sağlayan Türk Polis Teşkilatı’nın 177. kuruluş yıldönümü kutlu olsun. 8) Geçirdiğimiz zor günlerde fedakârca mücadele eden ve vatanımızın, milletimizin güvenliği için mesai mefhumu gözetmeksizin daha da çok çalışan Polislerimizin Polis Haftası kutlu olsun. 9) Gecesini gündüzüne katarak 24 saat toplumumuzun huzur ve güveni için çalışan polislerimizin Polis Haftası kutlu olsun. 10) Vatanı ve milleti uğruna canlarını dahi vermekten sakınmayan tüm emniyet mensuplarının Polis Haftası kutlu olsun.