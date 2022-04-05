1845 yılında Türk Polis Teşkilatı kuruldu. Bu yıl Türk Polis Teşkilatı'nın 177. yılı kutlanıyor. Kamu düzenini ve vatandaşın canı, malı ve temel hak ve özgürlüklerini korumakla görevli polislerin anlamlı gününü kutlamak isteyenler Polis Haftası ne zaman merak ediyor. Polis Haftası her yıl 10 Nisan'da kutlanıyor. Peki, polis haftası nedir? Polis haftasının anlamı ve önemi nedir? İşte haberimizin detayları sizlerle...

Polis haftası ne zaman? Polis haftasının anlamı ve önemi nedir?

Polis haftası nedir?

Türk Polis Teşkilatı modern anlamda 10 Nisan 1845 tarihinde İstanbul'da kurulmuştur. Halen 1937 tarihli ve 3201 sayılı Emniyet Teşkilat Kanunu'na dayanarak örgütlenmiş ve 1934 tarihli 2559 sayılı Polis Vazife ve Sâlahiyet Kanunu ile yetkilendirilmiş bir teşkilattır. İçişleri Bakanlığı'na bağlı bir genel müdürlüktür. Merkezde Daire başkanlıkları, taşrada İl ve İlçe Emniyet Müdürlükleri olarak örgütlenmiştir.

Kurulmuş olduğu 10 Nisan 1845 tarihinden bugüne dek ülkemizde huzur ve düzenin bozulmaması, korunması ve bizlerin güvenli bir biçimde yaşamını devam ettirebilmesi için gece gündüz fedakârca görev yapan, Türk Polis Teşkilatı mensupları, Polis Teşkilatı 10 Nisan’da kurulduğu için 10 Nisan'ı her yıl Polis Günü olarak kutlar.

Polis haftası ne zaman?

Kurulduğu 10 Nisan 1845 tarihinden bugüne kadar huzur ve düzenin bozulmaması ve güvenli bir şekilde yaşamın sürdürebilmesi için görev yapan, Türk Polis Teşkilatı mensupları, Polis Teşkilatı 10 Nisan'da kurulduğu için 10 Nisan’ı her yıl Polis Günü olarak kutlar.

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Polis haftasının anlamı ve önemi nedir?

Türk Polis Teşkilatı modern anlamda 10 Nisan 1845 tarihinde İstanbul’da kuruldu. Halen 1937 tarihli ve 3201 sayılı Emniyet Teşkilat Kanunu’na dayanarak örgütlenmiş ve 1934 tarihli 2559 sayılı Polis Vazife ve Sâlahiyet Kanunu ile yetkilendirilmiş bir teşkilattır. İçişleri Bakanlığı’na bağlı bir genel müdürlüktür. Merkezde Daire başkanlıkları, taşrada İl ve İlçe Emniyet Müdürlükleri olarak örgütlenmiştir.