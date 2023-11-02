POMEM 31. dönem başvuru tarihleriyle ilgili meraklı bekleyiş sürüyor. Polis adayları Kasım ayının yaklaşmasıyla birlikte "POMEM 31.dönem başvuru tarihi ne zaman, belli oldu mu?" sorularının cevabını merak edip araştırıyor. İşte POMEM 31. dönem başvuru tarihleriyle ilgili merak edilen detaylar...

POMEM 31. dönem başvuruları ne zaman?

POMEM 31. dönem ön başvuru, mülakat sınavı ve fiziki parkur sınavı tarihleri henüz açıklanmadı. Sınav kılavuzunun yayınlanmasıyla birlikte başvuru ve sınav tarihleri de belli olacak.

POMEM polislik başvuruları nasıl, nereden yapılacak?

Adaylar T.C. kimlik numaraları ve e-Devlet şifreleriyle internet ortamında başvuru esnasında ilgili haneleri doldurduktan sonra mutlaka başvuru sayfasının altında yer alan “ADAY BAŞVURUSUNU KAYDET” butonuna tıklayarak başvuru işlemini sonlandıracaktır. İnternet ortamında başvurular belirtilen tarihler arasında yapılacaktır. Posta yolu ile veya başvuru tarihi geçtikten sonra yapılan başvurular kabul edilmez.

30. Dönem POMEM Giriş Sınavı aşamalarına katılacak adayları belirlemek için Aday Belirleme Ön Başvuruları 01 - 19 Mayıs 2023 tarihleri arasında alınmıştı.

POMEM’e kim girebilir?

Lise, lisans ya da ön lisans mezunu olan kişiler POMEM için başvuruda bulunabilir. Ayrıca yurt dışında bir okuldan mezun olunması halinde denklik belgesinin gösterilmesi gerekir. En az lise mezun olan kişiler polis memuru olarak atanabilmek için POMEM'e başvuru yapabilir.

POMEM yaş şartı kaç?

POMEM’de “Sınavın yapıldığı yılın 31 Aralık tarihi itibariyle 30 yaşından gün almamış olmak” ibaresi bulunmakta ve bu yıl 23.Dönem Pomem Alımlarına 31 aralık 1989 ve sonrası doğanlar yani 1990 ve sonrası başvurabilmiştir.

POMEM Hangi KPSS puanı ile alıyor?

KPSS P3 puanı ile POMEM ve PAEM'e başvuru yapılabilir.

Polislik için TYT kaç net gerekir?

Bildiğiniz gibi PMYO Lise Mezunu Polis alımı YKS-TYT puanı üzerinden yapılmaktadır. Bu kapsamda, YKS den TYT de en az 250 ham taban puanına sahip olmak gereklidir.

PA POMEM başvuru şartları neler?

a) T.C. vatandaşı olmak,

b) Lisans, önlisans mezunu veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

c) KPSS’de Bakanlıkça belirlenecek taban puan veya üzerinde puan almış olmak, (Lisans mezunları için 2021 veya 2022 yılları içinde yapılan KPSS lisans puanı P3 puan türünden (60,00), önlisans mezunları için 2022 yılı içinde yapılan KPSS önlisans puanı P93 puan türünden (65,00) taban puan veya üzerinde puan almış olmak.)

ç) Şehit veya vazife malullerinin eş veya çocukları için POMEM Giriş yönetmeliğinin 8’inci maddesinin (c) bendinde belirlenen puanın en az % 80’ini almış olmak, (Şehit veya Vazife Malulü eş ve çocuklarından lisans mezunları için 2021 veya 2022 yılları içinde yapılan KPSS lisans puanı P3 puan türünden en az (48,00), önlisans mezunları için 2022 yılı içinde yapılan KPSS önlisans puanı P93 puan türünden (52,00) taban puan veya üzerinde puan almış olmak.)

Lisans mezunu olan adaylar önlisans üzerinden başvuruda bulunamazlar. Bu şekilde başvuruda bulunan adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır.

d) 18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde, düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak şartıyla, sınavın yapıldığı yılın 01 Ocak tarihi itibariyle 30 yaşından gün almamış olmak (01 Ocak 1994 ve daha sonraki tarihlerde doğmuş olmak)

Polis Meslek Eğitim Merkezi (POMEM) nedir?

POMEM ya da Polis Meslek Eğitim Merkezi, Emniyet Genel Müdürlüğünün ihtiyacı olan polis memurlarını yetiştirmek üzere meslek eğitimi veren eğitim öğretim kurumlarıdır. 2 yıllık yüksekokul mezunlarından ve 4 yıllık fakülte mezunlarından aranılan niteliklere sahip olanlara yapılan sınavlarda başarılı olan adaylara, 4 aydan az olmamak üzere eğitim verilir.

POMEM eğitim merkezleri nerede, hangi ilde var?

Ankara (Akyurt) İstanbul (Arnavutköy), Mersin, Karabük, Bilecik, Karabük, Çankırı, Amasya (Merzifon), Bursa, Diyarbakır, Erzincan, Kırşehir, Trabzon ve Konya (Ereğli) olmak üzere toplam 36 okulda eğitim vermektedir.

Polis Eğitim Merkezi Müdürlükleri

Akyurt Polis Meslek Eğitim Merkezi Afyonkarahisar Polis Meslek Eğitim Merkezi Aksaray Şehit Önder Güzel Polis Meslek Eğitim Merkezi Arnavutköy Polis Meslek Eğitim Merkezi Aydın Polis Meslek Eğitim Merkezi Balıkesir Polis Meslek Eğitim Merkezi Bayburt Polis Meslek Eğitim Merkezi Bilecik Polis Meslek Eğitim Merkezi Bitlis Polis Meslek Eğitim Merkezi Bursa Polis Meslek Eğitim Merkezi Çankırı Polis Meslek Eğitim Merkezi Diyarbakır A.Gaffar Okkan Polis Meslek Eğitim Merkezi Elazığ Zülfü Ağar Polis Meslek Eğitim Merkezi Şehit Mustafa Büyükpoyraz Polis Meslek Eğitim Merkezi Erzincan Polis Meslek Eğitim Merkezi Erzurum Polis Meslek Eğitim Merkezi Eskişehir Polis Meslek Eğitim Merkezi Gaziantep Polis Meslek Eğitim Merkezi Hatay Polis Meslek Eğitim Merkezi Kayseri Polis Meslek Eğitim Merkezi Karabük Polis Meslek Eğitim Merkezi Karaman Polis Meslek Eğitim Merkezi Kemal Serhadlı Polis Meslek Eğitim Merkezi Kırşehir Polis Meslek Eğitim Merkezi Konya Ereğli Polis Meslek Eğitim Merkezi Malatya Polis Meslek Eğitim Merkezi Mersin Şehit Altuğ Verdi Polis Meslek Eğitim Merkezi Merzifon Polis Meslek Eğitim Merkezi Niğde Polis Meslek Eğitim Merkezi Rize Polis Meslek Eğitim Merkezi Sivas Polis Meslek Eğitim Merkezi Trabzon Polis Meslek Eğitim Merkezi Yozgat Polis Meslek Eğitim Merkezi

Polis Akademisi Sınav Sonucu Sorgulama

Polis Akademisi POMEM sınav sonuçları e Devlet üzerinden sorgulanmakta.

POMEM kaç yıl?

POMEM, Polis Meslek Eğitim Merkezleri, ön lisans ve lisans mezunlarına en az 4 ay olacak şekilde eğitim vermek suretiyle polis memuru yetiştirmekte olup yukarıda da bahsettiğimiz üzere KPSS'de belirtilen puan üzerinden alım yapmaktadır.







