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POMEM başvurusu yapacakların gözü bu haberde! Polislik sınavına ilişkin her şey burada

POMEM 31.dönem başvuru tarihleri merak içerisinde polis adayları tarafından araştırılıyor. Kasım ayının yaklaşmasıyla birlikte gözler POMEM 31. dönem başvurularına çevrildi. Peki, 31. dönem POMEM başvuruları ne zaman başlayacak? Polislik başvuru şartları neler? Tüm bu soruların detaylarını haberimizde derledik.

09:28 - 2/11/2023 jeudi
Güncelleme: 09:28 - 2/11/2023 jeudi
Yeni Şafak
POMEM alımları

POMEM alımları

POMEM 31. dönem başvuru tarihleriyle ilgili meraklı bekleyiş sürüyor.
adayları Kasım ayının yaklaşmasıyla birlikte "POMEM 31.dönem başvuru tarihi ne zaman, belli oldu mu?" sorularının cevabını merak edip araştırıyor. İşte POMEM 31. dönem başvuru tarihleriyle ilgili merak edilen detaylar...

POMEM 31. dönem başvuruları ne zaman?

POMEM 31. dönem ön başvuru, mülakat sınavı ve fiziki parkur sınavı tarihleri henüz açıklanmadı. Sınav kılavuzunun yayınlanmasıyla birlikte başvuru ve sınav tarihleri de belli olacak.

POMEM polislik başvuruları nasıl, nereden yapılacak?

Adaylar T.C. kimlik numaraları ve
şifreleriyle internet ortamında başvuru esnasında ilgili haneleri doldurduktan sonra mutlaka başvuru sayfasının altında yer alan “ADAY BAŞVURUSUNU KAYDET” butonuna tıklayarak başvuru işlemini sonlandıracaktır. İnternet ortamında başvurular belirtilen tarihler arasında yapılacaktır. Posta yolu ile veya başvuru tarihi geçtikten sonra yapılan başvurular kabul edilmez.

30. Dönem POMEM Giriş Sınavı aşamalarına katılacak adayları belirlemek için Aday Belirleme Ön Başvuruları 01 - 19 Mayıs 2023 tarihleri arasında alınmıştı.

POMEM’e kim girebilir?

Lise, lisans ya da ön lisans mezunu olan kişiler POMEM için başvuruda bulunabilir. Ayrıca yurt dışında bir okuldan mezun olunması halinde denklik belgesinin gösterilmesi gerekir. En az lise mezun olan kişiler polis memuru olarak atanabilmek için POMEM'e başvuru yapabilir.

POMEM yaş şartı kaç?

POMEM’de “Sınavın yapıldığı yılın 31 Aralık tarihi itibariyle 30 yaşından gün almamış olmak” ibaresi bulunmakta ve bu yıl 23.Dönem Pomem Alımlarına 31 aralık 1989 ve sonrası doğanlar yani 1990 ve sonrası başvurabilmiştir.

POMEM Hangi KPSS puanı ile alıyor?

KPSS P3 puanı ile POMEM ve PAEM'e başvuru yapılabilir.

Polislik için TYT kaç net gerekir?

Bildiğiniz gibi
PMYO Lise Mezunu Polis alımı
YKS-TYT puanı üzerinden yapılmaktadır. Bu kapsamda, YKS den TYT de en az 250 ham taban puanına sahip olmak gereklidir.

PA POMEM başvuru şartları neler?

a) T.C. vatandaşı olmak,

b) Lisans, önlisans mezunu veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

c) KPSS’de Bakanlıkça belirlenecek taban puan veya üzerinde puan almış olmak, (Lisans mezunları için 2021 veya 2022 yılları içinde yapılan KPSS lisans puanı P3 puan türünden (60,00), önlisans mezunları için 2022 yılı içinde yapılan KPSS önlisans puanı P93 puan türünden (65,00) taban puan veya üzerinde puan almış olmak.)

ç) Şehit veya vazife malullerinin eş veya çocukları için POMEM Giriş yönetmeliğinin 8’inci maddesinin (c) bendinde belirlenen puanın en az % 80’ini almış olmak, (Şehit veya Vazife Malulü eş ve çocuklarından lisans mezunları için 2021 veya 2022 yılları içinde yapılan KPSS lisans puanı P3 puan türünden en az (48,00), önlisans mezunları için 2022 yılı içinde yapılan KPSS önlisans puanı P93 puan türünden (52,00) taban puan veya üzerinde puan almış olmak.)

Lisans mezunu olan adaylar önlisans üzerinden başvuruda bulunamazlar. Bu şekilde başvuruda bulunan adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır.

d) 18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde, düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak şartıyla, sınavın yapıldığı yılın 01 Ocak tarihi itibariyle 30 yaşından gün almamış olmak (01 Ocak 1994 ve daha sonraki tarihlerde doğmuş olmak)

Polis Meslek Eğitim Merkezi (POMEM) nedir?

POMEM ya da Polis Meslek Eğitim Merkezi, Emniyet Genel Müdürlüğünün ihtiyacı olan polis memurlarını yetiştirmek üzere meslek eğitimi veren eğitim öğretim kurumlarıdır. 2 yıllık yüksekokul mezunlarından ve 4 yıllık fakülte mezunlarından aranılan niteliklere sahip olanlara yapılan sınavlarda başarılı olan adaylara, 4 aydan az olmamak üzere eğitim verilir.

POMEM eğitim merkezleri nerede, hangi ilde var?

Ankara (Akyurt) İstanbul (Arnavutköy), Mersin, Karabük, Bilecik, Karabük, Çankırı, Amasya (Merzifon), Bursa, Diyarbakır, Erzincan, Kırşehir, Trabzon ve Konya (Ereğli) olmak üzere toplam 36 okulda eğitim vermektedir.

Polis Eğitim Merkezi Müdürlükleri

  1. Akyurt Polis Meslek Eğitim Merkezi
  2. Afyonkarahisar Polis Meslek Eğitim Merkezi
  3. Aksaray Şehit Önder Güzel Polis Meslek Eğitim Merkezi
  4. Arnavutköy Polis Meslek Eğitim Merkezi
  5. Aydın Polis Meslek Eğitim Merkezi
  6. Balıkesir Polis Meslek Eğitim Merkezi
  7. Bayburt Polis Meslek Eğitim Merkezi
  8. Bilecik Polis Meslek Eğitim Merkezi
  9. Bitlis Polis Meslek Eğitim Merkezi
  10. Bursa Polis Meslek Eğitim Merkezi
  11. Çankırı Polis Meslek Eğitim Merkezi
  12. Diyarbakır A.Gaffar Okkan Polis Meslek Eğitim Merkezi
  13. Elazığ Zülfü Ağar Polis Meslek Eğitim Merkezi
  14. Şehit Mustafa Büyükpoyraz Polis Meslek Eğitim Merkezi
  15. Erzincan Polis Meslek Eğitim Merkezi
  16. Erzurum Polis Meslek Eğitim Merkezi
  17. Eskişehir Polis Meslek Eğitim Merkezi
  18. Gaziantep Polis Meslek Eğitim Merkezi
  19. Hatay Polis Meslek Eğitim Merkezi
  20. Kayseri Polis Meslek Eğitim Merkezi
  21. Karabük Polis Meslek Eğitim Merkezi
  22. Karaman Polis Meslek Eğitim Merkezi
  23. Kemal Serhadlı Polis Meslek Eğitim Merkezi
  24. Kırşehir Polis Meslek Eğitim Merkezi
  25. Konya Ereğli Polis Meslek Eğitim Merkezi
  26. Malatya Polis Meslek Eğitim Merkezi
  27. Mersin Şehit Altuğ Verdi Polis Meslek Eğitim Merkezi
  28. Merzifon Polis Meslek Eğitim Merkezi
  29. Niğde Polis Meslek Eğitim Merkezi
  30. Rize Polis Meslek Eğitim Merkezi
  31. Sivas Polis Meslek Eğitim Merkezi
  32. Trabzon Polis Meslek Eğitim Merkezi
  33. Yozgat Polis Meslek Eğitim Merkezi

Polis Akademisi Sınav Sonucu Sorgulama

Polis Akademisi POMEM sınav sonuçları
e Devlet üzerinden sorgulanmakta.

POMEM kaç yıl?

POMEM, Polis Meslek Eğitim Merkezleri, ön lisans ve lisans mezunlarına en az 4 ay olacak şekilde eğitim vermek suretiyle polis memuru yetiştirmekte olup yukarıda da bahsettiğimiz üzere KPSS'de belirtilen puan üzerinden alım yapmaktadır.


Polis, emniyet müdürü, emniyet amiri, komiser maaşı temmuz zammı 2023
Polis, emniyet müdürü, emniyet amiri, komiser maaşı temmuz zammı 2023

Polis memuru maaş zammı yeniden hesaplanıyor. En düşük memur maaşını 22 bin TL'ye çıkartacak kanun teklifi yarın Meclis Başkanlığı'na sunulacak. Memur zammına sayılı zaman kala Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı memur maaş zamlarıyla ilgili çalışmalarını sürdürüyor. 6 aylık enflasyon rakamları da netleşti. TÜİK verilerine göre, 6 aylık enflasyon yüzde 19,77 oldu. Enflasyon oranlarının belli olmasıyla birlikte memur ve emekli maaşlarına yapılacak zam oranları da belli olmakta. Emniyet müdürü, emniyet amiri, komiser, polis gibi emniyet görevlileri, kamu çalışanı olduğundan memur maaşlarıyla birlikte maaşları zamlanıyor. Peki polis maaşı Temmuz 2023’te ne kadar olacak? Polis ne kadar zam alacak? İşte polis maaşı zam oranı.


#POMEM
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