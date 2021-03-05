Pratik örgü modelleri! Yeni başlayanlar için 2021 örgü modelleri

Pandemi döneminde zamanını evde geçiren kadınlar çeşitli örgü işlerine merakını arttırdı. Pratik örgü modelleri arayışı 2021’de daha da artarak ev işlerinde vazgeçilmez duruma geldi. Haberimizde yer verdiğimiz örgü modelleri arasında haroşa, pirinç örgü, rende örgü gibi modelleri inceleyebilirsiniz. İşte yeni başlayanlar için 2021 örgü modelleri

ÖRGÜ MODELLERİ 2021

Yeni başlayanlar için pratik örgü modelleri : Haroşa örgü, pirinç örgü, rende örgü vb. modelleridir. Keyifli yapım aşaması, güzel görüntüsü ve kullanışlılığı ile her dönem rahatlıkla tercih edebileceğiniz örgü modelleridir. Pratik oldukları kadar yeni başlayanları zorlamayacak kadar kolay yapım aşaması ile tercih edilmektedir. Modellerin renk uyumunu kendi zevkinize göre seçerek, zamanınızı verimli kullanırken stres atarak örgü örmeye devam edebilirsiniz. Pratik örgü modelleri ile girişimcilik sektöründe kendinize yer edinebilir, dostlarınıza, örgü ve çeyiz işletmelerine, online site hizmetlerine örgü işlemlerinizi pazarlayacak kolay ve hızlı bir şekilde para kazanabilirsiniz. Her aşaması kazanç getiren örgü modelleri ile çeyiz sandığınıza nadide birer parça ekleyebilir, en güzel modeli sevdiklerinize hediye edebilir, girişimcilik kapsamında örgü satışı yaparak aktif kazanç sağlayabilirsiniz.

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EN YENİ PRATİK HAROŞA ÖRGÜ NASIL BİR MODELDİR?

En yeni pratik örgü Haroşa örgü modeli yeni başlayanlar için en kolay örme teknikleri arasında yer alır. Örgü işine yeni başlayanlar için muhteşem bir öneri olarak gösterilmektedir. Model genellikle atkı, şapka ve boyunluk için örülmektedir. Yünün orta kalınlıkta olması, ipi 5,5 ve 6,5 arasında değişen şişlerle kolayca örülmektedir. Pratik örgü modelini olarak her iki taraftan da örmeye başlayarak Haroşa modelini kısa sürede bitirmek için 25 ilmek aldıktan sonra iki düz ve bir ters olacak şekilde örgüyü örerek eğlendikçe yeni örgü modellerini keşfedebilirsiniz.

EN YENİ PRATİK PİRİNÇ ÖRGÜ NASIL ÖRÜLÜR?

En yeni pratik pirinç örgünün modeli yapımı yeni başlayanlar için Haroşa örgüyü örenlere oldukça kolay gelecektir. Pratik örgü modelleri içinde en çok tercih edilenlerden olan Pirinç örgü modeli iki taraflı olmak üzere aynı model tasarımı ile görünür. Örgü; tersinde düz, düz tarafında ise ters örgü olmak üzere örülmeye başlanır. Örgü modeli genel olarak hırka, süveter gibi yumuşak dokulu örgü işlerinde tercih edilir. Bir ilmek düz, bir ilmek ters olmak üzere sıra sonuna kadar aynı işlem tekrar edilir. İkinci turda ise bir ilmek ters, bir ilmek düz örülerek birinci işlemin tersi istikamette örülür. Mantık olarak örgü, düz ilmeğin üzerine bir sonraki işlemde ters ilmek gelecek şekilde örülmelidir.

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EN YENİ PRATİK RENDE ÖRGÜ YAPILIŞ TEKNİKLERİ NELERDİR?

En yeni pratik örgü modeli rende örgünün yapılış teknikleri yeni başlayan için kolay ve hoş görüntüsüyle dikkat çeker. Yapılan atkı ya da yeleklere model tasarlamak ve örgülerin hoş görülmesini istiyorsanız yapımı son derece basit olan rende örgüyü tercih edebilirsiniz. Yapılış tekniği olarak örgüyü kenar ilmeği almadan ilk sırayı düz bir şekilde örmeye başlayın. Örgünün ters sırasında ise 2 ilmek olacak şekilde ters örmeye dikkat edin.

EN YENİ PRATİK RENDE ÖRGÜ NASIL YAPILIR?

En yeni pratik rende örgü modelinin yapılışı için yukarıda sayılan giriş işlemlerini yaptıktan sonra şişe 1 kez ipi doladıktan sonra tekrardan iki ilmek ters şekilde örgü örmeye devam edin. Doladığınız ilmekleri 2 ilmek üzerinden geçirerek sıranın sonuna kadar aynı işlemi tekrar ettikten sonra üçüncü sırayı düz bir şekilde örün. Bir üst sıraya geçtiğinizde ise ilmekleri 4 ters olacak şekilde örmeye dikkat edin. Şişe yeniden 1 defa ipi doladıktan sonra 2 ilmek ters örüp, dolama yaptığınız ilmeğin üzerinden geçirerek örgü işleminize devam edin. Sıra sonuna kadar devam ettiğiniz ilmekleri 2 ilmek ters 1 dolamayı, 2 ters doladığınız ilmeğin üzerinden geçirerek örgü işlemini özenli bir şekilde devam ettirin. Pratik örgü modelleri içinde gösterilen Rende örgü modelinde özellikle örgünün 4 turdan oluştuğu detayını atlamadan her dolama ve ilmek sırasını titizlikle takip etmelisiniz