|
Özgün

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde dev maç: PSG - Bayern Münih maçı ne zaman?

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda PSG evinde Bayern Münih’i konuk ediyor. Parc des Princes stadyumunda oynanacak karşılaşmayı İngiliz hakem Michael Oliver yönetecek. Her iki takımın son 10 karşılaşmasında Bayern Münih 6 kez galip gelirken PSG bu maçlardan 4’ünde galip gelebildi. Yıldızların karmasının bulunduğu akşamda kimin kazanacağı ise merak konusu oldu. Peki PSG - Bayern Münih maçı saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? İşte maç detayları ve istatistikleri.

16:48 . 14/02/2023 Salı
Yeni Şafak
PSG - Bayern Münih

PSG - Bayern Münih

UEFA Şampiyonlar Ligi futbol şöleni devam ediyor. Son 16 turunda bu akşam PSG ve Bayern Münih karşı karşıya geliyor. Maç detayları haberimizde.

PSG - BAYERN MÜNİH MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu PSG- Bayern Münih maçı bu akşam
saat 23.00
’de başlayacak. Karşılaşma
EXXEN
ekranlarından naklen yayınlanacak.

PSG VE BAYERN MÜNİH ARASINDAKİ REKABET

Daha önce 11 kez karşılaşan PSG ile Bayern, bu karşılaşmalarda eşit sayıda gol atarken (15-15); bu rekabette alınan galibiyet sayılarında Fransız ekibin 6-5 üstünlüğü bulunuyor.

Bayern'i konuk ettiği beş Şampiyonlar Ligi maçının sadece birini kaybeden PSG (4G), tek mağlubiyetini son karşılaşmada aldı (Nisan 2021).

Şampiyonlar Ligi'nde Bayern'e 10+ kez rakip olan takımlar arasında en yüksek galibiyet yüzdesi yakalayan ekip PSG (%55; 6/11).

Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı altı maçı da kazanan Bayern, bu karşılaşmalarda attığı 18 gole karşılık sadece iki gole izin verdi. Alman devi, daha önce sadece 2019/20'de çıktığı ilk 7+ karşılaşmadan da galip ayrıldı (11/11).

Evinde oynadığı son 32 Şampiyonlar Ligi maçının sadece birinde gol atamayan PSG (ortalama 2.6 gol), boş geçtiği tek karşılaşmada Bayern'e 1-0 mağlup oldu (2020/21 çeyrek final).



#Bayern Münih
#PSG
#UEFA Şampiyonlar Ligi
#Michael Oliver
1 saat önce
default-profile-img
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde dev maç: PSG - Bayern Münih maçı ne zaman?
Tadic'ten tepki çeken hareket: Türk bayraklı pazubandı takmadı
Hatay'da depremzede savaş gemisi Bayraktar'da doğum yaptı
Şanlıurfa'da yıkılan binalarda tespit edilen kusurlara ilişkin 4 kişi tutuklandı
Depremzededen HDP'li Garo Paylan'a sert tepki: Devlet bize bakıyor sen Diyarbakır'ın çöpü olamazsın
Japonya’nın tıbbi malzeme içeren uçağı Türkiye’ye ulaştı
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe mah. Fetih cad. No 1/1 Topkapi Zeytinburnu Istanbul Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.