UEFA Şampiyonlar Ligi futbol şöleni devam ediyor. Son 16 turunda bu akşam PSG ve Bayern Münih karşı karşıya geliyor. Maç detayları haberimizde.

PSG - BAYERN MÜNİH MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu PSG- Bayern Münih maçı bu akşam saat 23.00 ’de başlayacak. Karşılaşma EXXEN ekranlarından naklen yayınlanacak.

PSG VE BAYERN MÜNİH ARASINDAKİ REKABET

Daha önce 11 kez karşılaşan PSG ile Bayern, bu karşılaşmalarda eşit sayıda gol atarken (15-15); bu rekabette alınan galibiyet sayılarında Fransız ekibin 6-5 üstünlüğü bulunuyor.

Bayern'i konuk ettiği beş Şampiyonlar Ligi maçının sadece birini kaybeden PSG (4G), tek mağlubiyetini son karşılaşmada aldı (Nisan 2021).

Şampiyonlar Ligi'nde Bayern'e 10+ kez rakip olan takımlar arasında en yüksek galibiyet yüzdesi yakalayan ekip PSG (%55; 6/11).

Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı altı maçı da kazanan Bayern, bu karşılaşmalarda attığı 18 gole karşılık sadece iki gole izin verdi. Alman devi, daha önce sadece 2019/20'de çıktığı ilk 7+ karşılaşmadan da galip ayrıldı (11/11).

Evinde oynadığı son 32 Şampiyonlar Ligi maçının sadece birinde gol atamayan PSG (ortalama 2.6 gol), boş geçtiği tek karşılaşmada Bayern'e 1-0 mağlup oldu (2020/21 çeyrek final).







