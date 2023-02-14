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Milan - Tottenham maçı saat kaçta, hangi kanalda?
UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Milan ve Tottenham karşı karşıya geliyor. Maç yayın bilgisine ve detaylarına haberimizden ulaşabilirsiniz.
Tottenham, bugüne kadar Milan ile oynadığı dört resmi maçın hiçbirinden mağlup ayrılmadı (2G 2B).
Milan ile en son 2010/11 Şampiyonlar Ligi sezonunun son 16 turunda karşılaşan Tottenham, o eşlşemenin ilk maçını deplasmanda 1-0 kazandıktan sonra rövanşı 0-0 bitirdi ve yoluna devam etti.
Bu stadyumda daha önce üç maça çıkan Tottenham, tek galibiyetini Milan karşısında aldı (2M vs Inter).
Milan'a rakip olduğu son dokuz resmi maçın sekizini kazanan Tottenham Menajeri Antonio Conte (1M), son üç karşılaşmada gol yemedi.
2013/14'ten bu yana ilk kez Şampiyonlar Ligi'nin grup sonrası aşamalarında boy göstermeye hazırlanan Milan, çift ayaklı eleme turlarında çıktığı son 14 maçın dokuzunda gol atamadı.