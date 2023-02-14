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UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu: Milan - Tottenham maçı ne zaman?

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Milan evinde Tottenham’ı konuk ediyor. San Siro stadyumunda oynanacak karşılaşmayı İsveç hakem Sandro Scharer yönetecek. Daha önce 6 kez karşı karşıya gelen iki takımda Tottenham’ın 4 galibiyet üstünlüğü bulunuyor. Bu karşılaşmalardan 2’si ise beraberlikle sonuçlandı. Ligde oynadığı son 6 maçta sadece 1 galibiyeti bulunan Milan bu maçla beraber bir çıkış yakalama peşinde olacak. Peki Milan Tottenham maçı saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? İşte maç detayları ve istatistikleri.

17:17 . 14/02/2023 Salı
Yeni Şafak
Milan - Tottenham maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Milan - Tottenham maçı saat kaçta, hangi kanalda?

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Milan ve Tottenham karşı karşıya geliyor. Maç yayın bilgisine ve detaylarına haberimizden ulaşabilirsiniz.

MİLAN - TOTTENHAM MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu Milan - Tottenham maçı bu akşam
saat 23.00
’de başlayacak. Karşılaşma
EXXEN
ekranlarından naklen yayınlanacak.

MİLAN - TOTTENHAM ARASINDA REKABET

Tottenham, bugüne kadar Milan ile oynadığı dört resmi maçın hiçbirinden mağlup ayrılmadı (2G 2B).

Milan ile en son 2010/11 Şampiyonlar Ligi sezonunun son 16 turunda karşılaşan Tottenham, o eşlşemenin ilk maçını deplasmanda 1-0 kazandıktan sonra rövanşı 0-0 bitirdi ve yoluna devam etti.

Bu stadyumda daha önce üç maça çıkan Tottenham, tek galibiyetini Milan karşısında aldı (2M vs Inter).

Milan'a rakip olduğu son dokuz resmi maçın sekizini kazanan Tottenham Menajeri Antonio Conte (1M), son üç karşılaşmada gol yemedi.

2013/14'ten bu yana ilk kez Şampiyonlar Ligi'nin grup sonrası aşamalarında boy göstermeye hazırlanan Milan, çift ayaklı eleme turlarında çıktığı son 14 maçın dokuzunda gol atamadı.





#Milan
#Tottenham
#UEFA Şampiyonlar Ligi
#San Siro
#EXXEN
40 dakika önce
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UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu: Milan - Tottenham maçı ne zaman?
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