Milan - Tottenham maçı saat kaçta, hangi kanalda?

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda PSG evinde Bayern Münih’i konuk ediyor. Parc des Princes stadyumunda oynanacak karşılaşmayı İngiliz hakem Michael Oliver yönetecek. Her iki takımın son 10 karşılaşmasında Bayern Münih 6 kez galip gelirken PSG bu maçlardan 4’ünde galip gelebildi. Yıldızların karmasının bulunduğu akşamda kimin kazanacağı ise merak konusu oldu. Peki PSG - Bayern Münih maçı saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? İşte maç detayları ve istatistikleri.