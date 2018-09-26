ÖZGÜN HABERLER

PTT 5 bin personel alımı sınav sonuçları ve göreve başlama tarihleri

Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü 5 bin personel alımı için yaptığı sınav sonuçları 20 Eylül 2018 günü açıklandı. PTT sınav sonuçlarının açıklanması sonrasında göreve başlama tarihleri merak konusu oluyor. PTT sınav sonuçları sorgulama işlemleri ve göreve başlama tarihleriyle ilgili ayrıntılara haberimiz üzerinden ulaşabilirsiniz.

Haber Merkezi Diğer
PTT sınav sonuçları 20 Eylül 2018 günü açıklandı.

PTT sınav sonuçları 20 Eylül 2018 günü açıklandı.

Bu sene itibariyle Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü 5 bin personel alımı için düzenlediği sınavın kesin sonucu için geri sayım başladı. Gazi Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (GAZİSEM) tarafından 12 Ağustos 2018 tarihinde yapılan sınavın sonuçları 20 Eylül 2018 tarihinde açıklandı. Sonuçların ardından itiraz süreci başlamıştı. Bu kapsamda beklemede olan personel adaylarını bilgilendirici açıklama PTT'den yapıldı.

PTT 5 BİN PERSONEL ALIMI KESİN SONUÇLARI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

2018/1 personel alımı yazılı sınavları 12.08.2018 tarihinde 16 il merkezinde yapılmıştır. Yazılı sınav sonucu 20.09.2018 tarihinde http://ik.ptt.gov.tr adresinde yayınlanmıştır. Adaylar, yazılı sınav sonucuna ilişkin itirazları 21.09.2018-27.09.2018 tarihleri arasında gazisem@gazi.edu.tr e-mail adresine yapabilecektir. Yazılı sınav sonucuna itirazlara ilişkin itiraz değerlendirme raporu http://ik.ptt.gov.tr adresinde yayınlanacaktır. Kesin sınav sonuçları en geç 19 EKİM 2018 tarihinde yayınlanacaktır.

GÖREVE BAŞLAMALAR NE ZAMAN OLACAK?

Yazılı ve sözlü sınav sonucunda atanmaya hak kazanan adayların atama işlemlerine, yazılı ve sözlü sınav sonucunun ilan edildiği tarihten itibaren belirli dönemler halinde en geç bir sene içinde başlanılacak.

PTT HANGİ GÜNLER AÇIK?

PTT şubeleri haftanın 5 günü açıktır. Merkez PTT şubeleri dışında tüm PTT'ler cumartesi günü kapalıdır. Sadece belirli bölgelerdeki PTT şubeleri cumartesi günü 13.30 kadar hizmet vermektedir.

Bu saatler, kış aylarında ise 08.30/12.30 ve 13.30/16.30 şeklindedir. Saatler il ve ilçenin durumuna göre değişkenlik gösterebilmektedir. (Bazı merkezlerde 08.30/17.30 şeklinde olabilmektedir.)

PTT kaça kadar açık? PTT çalışma saatleri!
PTT kaça kadar açık? PTT çalışma saatleri!

PTT saat kaça kadar açık, PTT çalışma günleri ve PTT çalışma saatleri haberimizde. PTT üzerinden evrak gönderimi, para gönderimi, HGS-OGS ödeme, e-devlet şifresi alma, para çekme, emekli maaşı çekme, telgraf gönderme, kargo yollama, Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV), Karayolları Taşıma Kanun Cezaları, trafik cezaları ve köprü geçiş ücretleri gibi işlemeleri kolaylıkla yapabilirler. Ayrıca Western Union ile yurt dışına para gönderimi gerçekleştirilebilir. Peki PTT çalışma saatleri kaça kadar? İşte ayrıntılar...PTT KARGO TAKİP İÇİN TIKLAYINIZPTT SAAT KAÇA KADAR AÇIK? 12.30'a kadar işlem alıyor. 1 saatlik öğle arasının ardından saat 13.30'dan 17.30'a kadar işlem alıyor ve kapanıyor.PTT SAAT KAÇTA AÇILIYOR?PTT şubeleri sabah 8.30'da işlem almaya başlıyor.PTT HANGİ GÜNLER AÇIK?PTT şubeleri haftanın 5 günü açıktır. Merkez PTT şubeleri dışında tüm PTT'ler cumartesi günü kapalıdır. Sadece belirli bölgelerdeki PTT şubeleri cumartesi günü 13.30 kadar hizmet vermektedir.Bu saatler, kış aylarında ise 08.30/12.30 ve 13.30/16.30 şeklindedir. Saatler il ve ilçenin durumuna göre değişkenlik gösterebilmektedir. (Bazı merkezlerde 08.30/17.30 şeklinde olabilmektedir.)

Yorum

Yorum

ÖNERİLEN VİDEO
Yetimlerin babası: Bahattin Yıldız
    Kaydet
    Font
    +

        Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

        Çok yakında!
        8 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.

        Son gelişmelerden anlık haberdar olabilirsiniz.
        Yenisafak.com bildirim ile, web sitesine girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.