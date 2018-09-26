PTT 5 bin personel alımı sınav sonuçları ve göreve başlama tarihleri

Bu sene itibariyle Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü 5 bin personel alımı için düzenlediği sınavın kesin sonucu için geri sayım başladı. Gazi Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (GAZİSEM) tarafından 12 Ağustos 2018 tarihinde yapılan sınavın sonuçları 20 Eylül 2018 tarihinde açıklandı. Sonuçların ardından itiraz süreci başlamıştı. Bu kapsamda beklemede olan personel adaylarını bilgilendirici açıklama PTT'den yapıldı.

PTT 5 BİN PERSONEL ALIMI KESİN SONUÇLARI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

2018/1 personel alımı yazılı sınavları 12.08.2018 tarihinde 16 il merkezinde yapılmıştır. Yazılı sınav sonucu 20.09.2018 tarihinde http://ik.ptt.gov.tr adresinde yayınlanmıştır. Adaylar, yazılı sınav sonucuna ilişkin itirazları 21.09.2018-27.09.2018 tarihleri arasında gazisem@gazi.edu.tr e-mail adresine yapabilecektir. Yazılı sınav sonucuna itirazlara ilişkin itiraz değerlendirme raporu http://ik.ptt.gov.tr adresinde yayınlanacaktır. Kesin sınav sonuçları en geç 19 EKİM 2018 tarihinde yayınlanacaktır.

GÖREVE BAŞLAMALAR NE ZAMAN OLACAK?

Yazılı ve sözlü sınav sonucunda atanmaya hak kazanan adayların atama işlemlerine, yazılı ve sözlü sınav sonucunun ilan edildiği tarihten itibaren belirli dönemler halinde en geç bir sene içinde başlanılacak.

PTT HANGİ GÜNLER AÇIK?

PTT şubeleri haftanın 5 günü açıktır. Merkez PTT şubeleri dışında tüm PTT'ler cumartesi günü kapalıdır. Sadece belirli bölgelerdeki PTT şubeleri cumartesi günü 13.30 kadar hizmet vermektedir.

Bu saatler, kış aylarında ise 08.30/12.30 ve 13.30/16.30 şeklindedir. Saatler il ve ilçenin durumuna göre değişkenlik gösterebilmektedir. (Bazı merkezlerde 08.30/17.30 şeklinde olabilmektedir.)