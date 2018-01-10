PTT kaça kadar açık? PTT çalışma saatleri!

PTT saat kaça kadar açık, PTT çalışma günleri ve PTT çalışma saatleri haberimizde. PTT üzerinden evrak gönderimi, para gönderimi, HGS-OGS ödeme, e-devlet şifresi alma, para çekme, emekli maaşı çekme, telgraf gönderme, kargo yollama, Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV), Karayolları Taşıma Kanun Cezaları, trafik cezaları ve köprü geçiş ücretleri gibi işlemeleri kolaylıkla yapabilirler. Ayrıca Western Union ile yurt dışına para gönderimi gerçekleştirilebilir. Peki PTT çalışma saatleri kaça kadar? İşte ayrıntılar...

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PTT SAAT KAÇA KADAR AÇIK?

12.30'a kadar işlem alıyor. 1 saatlik öğle arasının ardından saat 13.30'dan 17.30'a kadar işlem alıyor ve kapanıyor.

PTT SAAT KAÇTA AÇILIYOR?

PTT şubeleri sabah 8.30'da işlem almaya başlıyor.

PTT HANGİ GÜNLER AÇIK?

PTT şubeleri haftanın 5 günü açıktır. Merkez PTT şubeleri dışında tüm PTT'ler cumartesi günü kapalıdır. Sadece belirli bölgelerdeki PTT şubeleri cumartesi günü 13.30 kadar hizmet vermektedir.

Bu saatler, kış aylarında ise 08.30/12.30 ve 13.30/16.30 şeklindedir. Saatler il ve ilçenin durumuna göre değişkenlik gösterebilmektedir. (Bazı merkezlerde 08.30/17.30 şeklinde olabilmektedir.)