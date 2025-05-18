PTT açık mı kapalı mı? Postaneler 19 Mayıs’ta çalışıyor mu?

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, her yıl olduğu gibi 2025 yılında da resmi tatil olarak kutlanacak. Bu yıl 19 Mayıs Pazartesi gününe denk geliyor. Türkiye genelindeki bankalar, noterler, hastaneler, eczaneler 19 Mayıs'ta kapalı olacak. Peki 19 Mayıs Pazartesi günü postaneler açık mı kapalı mı?

PTT şubeleri de resmi tatil kapsamında 19 Mayıs Pazartesi günü hizmet dışı kalacak. Kargo ve posta işlemleri ile ilgili tüm birimler bu tarihte kapalı olacak. Bu nedenle gönderim ve teslimat işlemleri 20 Mayıs Salı gününden itibaren yeniden başlayacak.