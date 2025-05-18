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PTT açık mı kapalı mı? Postaneler 19 Mayıs’ta çalışıyor mu?

PTT açık mı kapalı mı? Postaneler 19 Mayıs’ta çalışıyor mu?

15:1818/05/2025, الأحد
Yeni Şafak
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PTT 19 Mayıs'ta açık mı? Pazartesi postaneler çalışıyor mu?
PTT 19 Mayıs'ta açık mı? Pazartesi postaneler çalışıyor mu?

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı resmi tatil olduğundan, PTT şubeleri 19 Mayıs Pazartesi günü açık mı kapalı mı olacak? merak konusu.

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, her yıl olduğu gibi 2025 yılında da resmi tatil olarak kutlanacak. Bu yıl 19 Mayıs Pazartesi gününe denk geliyor. Türkiye genelindeki bankalar, noterler, hastaneler, eczaneler 19 Mayıs'ta kapalı olacak. Peki 19 Mayıs Pazartesi günü postaneler açık mı kapalı mı?

PTT 19 MAYIS'TA AÇIK MI?

PTT şubeleri de resmi tatil kapsamında 19 Mayıs Pazartesi günü hizmet dışı kalacak. Kargo ve posta işlemleri ile ilgili tüm birimler bu tarihte kapalı olacak. Bu nedenle gönderim ve teslimat işlemleri 20 Mayıs Salı gününden itibaren yeniden başlayacak.

PTT ÇALIŞMA SAATLERİ

PTT şubeleri genellikle hafta içi 08:30 ile 17:00 saatleri arasında hizmet vermektedir. Öğle arası uygulaması 12:30 ile 13:30 arasındadır.

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