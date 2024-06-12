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PTT'den emeklilere indirim kampanyası müjdesi! Bakan Uraloğlu detayları paylaştı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2024 yılını Emekliler Yılı olarak ilan etmesinin ardından emeklilere indirim haberleri de art arda gelmeye başladı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, PTT’nin emeklilere yönelik yüzde 20 indirim kampanyası başlattıklarını duyurdu. İşte PTT emekli indirim kampanyasının detayları.

13:42 - 12/06/2024 Çarşamba
Güncelleme: 13:42 - 12/06/2024 Çarşamba
Yeni Şafak
PTT'den emekli yüze 20 indirim
PTT'den emekli yüze 20 indirim

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, PTT tarafından emekli vatandaşlara yönelik başlattıkları kargo indirimi kampanyası hakkında açıklamalarda bulundu.

Posta, kargo, bankacılık ve e-ticaret alanlarında ülkenin dört bir yanında faaliyetlerini sürdüren PTT ile emekli vatandaşlar için özel bir kampanya başlattıklarını ifade eden Bakan Uraloğlu, “Tüm emekli vatandaşlarımız, kargo gönderimlerinde yüzde 20 indirim fırsatından yararlanabilecekler." ifadelerini kullandı.

PTT yurtiçi kargo gönderiminde yüzde kaç indirim?

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından 2024 yılının “Emekliler Yılı” olarak ilan edildiğini anımsatan Bakan Uraloğlu, “Biz de Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak emeklilerimize yönelik kampanyalarımıza devam ediyoruz. Trenlerde ve şehirlerarası otobüslerde emeklilerimize yönelik indirim kampanyalarına devam ediyoruz. Şimdi de PTT tarafından emekli vatandaşlarımıza yönelik standart taşıma ve adrese teslim hizmetlerde ayda en fazla 5 adet olmak üzere yurtiçi varışlı kargo gönderimlerinde yüzde 20 indirim kampanyası başlattık. Kampanyadan yararlanmak isteyen emekli vatandaşlarımız, PTT iş yerlerine gelerek T.C. kimlik numaralarını ibraz etmeleri halinde indirimden faydalanabilecekler." dedi. Bakan Uraloğlu emeklilerin kampanya ile ilgili detaylı bilgilere PTT'nin resmi internet sitesi www.ptt.gov.tr üzerinden veya PTT iş yerlerinden ulaşılabileceklerinin de altını çizdi.


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