Kurban Bayramı tatili kamu kurum ve kuruluşları için 9 gün olarak ilan edilmişti. Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlar 15-23 haziran tarihlerinde tatil yapacak. Peki PTT ne zaman açılıyor? 20-21 Haziranda postaneler açık olacak mı?

PTT Kurban Bayramı Çalışma Saatleri

17 Haziran Pazartesi: Arefe günü PTT şubeleri yarım gün açık olacak.

18 Haziran Salı: Birinci bayram günü PTT şubeleri kapalı olacak.

19 Haziran Çarşamba: İkinci bayram günü PTT şubeleri kapalı olacak.

PTT 20 Haziran Perşembe Açık Mı?

20 Haziran Perşembe: PTT şubeleri normal çalışma saatlerine dönecek.

PTT Kargo Ne Zaman Çalışacak?

17-18-19 Haziran tarihleri arasında: PTT Kargo teslimat ve dağıtım yapmayacak.

20 Haziran Perşembe günü: PTT Kargo teslimat ve dağıtıma tekrar başlayacak.

PTT Kaçta Açılıyor? Postaneler Kaçta Kapanıyor?

PTT şubeleri, 08.30-17.00 ya da 08.30-17.30 saatleri arasında hizmet vermektedir. 12.30’da öğle arası veren PTT, 1 saatlik öğle arasının ardından saat 13.30’dan en geç 17.00’a kadar hizmet verip kapanmaktadır.

Hafta içi: 08:30- 17:00 (bazı şubelerde 17:30)

Öğle arası: 12:30- 13:30 PTT şubeleri arasında bölgeden bölgeye kapanış saatlerinde farklılıklar yaşanabilmektedir. Bazı şubeler 17.30'a kadar işlem yaparken kimi şubeler 16.30 - 17.00'a kadar işlem yapmaktadır. PTT ile ilgili işlemlerinizde bu saatleri göz önünde bulundurarak ya da gideceğiniz şubenin kapanış saatini internetten teyit ederek işlem sağlayabilirsiniz.

PTT Cumartesi-Pazar Açık Mı?