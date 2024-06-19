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PTT Kurban Bayramı tatili çalışma saatleri: Postaneler 20 Haziran Perşembe açık mı?

Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte birçok vatandaş, PTT'nin bayram boyunca hangi günler açık olacağını merak etmeye başladı. Bu yazıda, PTT'nin Kurban Bayramı'ndaki çalışma saatleri hakkında detaylı bilgi bulabilirsiniz. Peki PTT ne zaman açılıyor? 20-21 Haziranda postaneler açık olacak mı?

11:44 - 19/06/2024 Çarşamba
Güncelleme: 11:46 - 19/06/2024 Çarşamba
Yeni Şafak
PTT açık mı? Postane çalışma saatleri
PTT açık mı? Postane çalışma saatleri

Kurban Bayramı tatili kamu kurum ve kuruluşları için 9 gün olarak ilan edilmişti. Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlar 15-23 haziran tarihlerinde tatil yapacak. Peki PTT ne zaman açılıyor? 20-21 Haziranda postaneler açık olacak mı?

PTT Kurban Bayramı Çalışma Saatleri

17 Haziran Pazartesi: Arefe günü PTT şubeleri yarım gün açık olacak.

18 Haziran Salı: Birinci bayram günü PTT şubeleri kapalı olacak.

19 Haziran Çarşamba: İkinci bayram günü PTT şubeleri kapalı olacak.

PTT 20 Haziran Perşembe Açık Mı?

20 Haziran Perşembe: PTT şubeleri normal çalışma saatlerine dönecek.

PTT Kargo Ne Zaman Çalışacak?

17-18-19 Haziran tarihleri arasında: PTT Kargo teslimat ve dağıtım yapmayacak.

20 Haziran Perşembe günü: PTT Kargo teslimat ve dağıtıma tekrar başlayacak.

PTT Kaçta Açılıyor? Postaneler Kaçta Kapanıyor?

PTT şubeleri, 08.30-17.00 ya da 08.30-17.30 saatleri arasında hizmet vermektedir. 12.30’da öğle arası veren PTT, 1 saatlik öğle arasının ardından saat 13.30’dan en geç 17.00’a kadar hizmet verip kapanmaktadır.

Hafta içi: 08:30- 17:00 (bazı şubelerde 17:30)

Öğle arası: 12:30- 13:30 PTT şubeleri arasında bölgeden bölgeye kapanış saatlerinde farklılıklar yaşanabilmektedir. Bazı şubeler 17.30'a kadar işlem yaparken kimi şubeler 16.30 - 17.00'a kadar işlem yapmaktadır. PTT ile ilgili işlemlerinizde bu saatleri göz önünde bulundurarak ya da gideceğiniz şubenin kapanış saatini internetten teyit ederek işlem sağlayabilirsiniz.

PTT Cumartesi-Pazar Açık Mı?

Merkez PTT şubeleri dışında Cumartesi günü tüm PTT’ler kapalıdır. Cumartesi günü sadece belirli bölgelerdeki PTT şubeleri 13.30 kadar hizmet vermektedir. PTT şubeleri Pazar günleri kapalıdır.

#PTT
#Kurban Bayramı
#postane çalışma saatleri
#Kargo
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PTT Kurban Bayramı tatili çalışma saatleri: Postaneler 20 Haziran Perşembe açık mı?