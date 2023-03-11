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Ramazan'a kaç gün kaldı?

11 Ayın Sultanı'' olarak da anılan Ramazan ayına girilmesine sayılı günler kaldı. Ramazan ayının gelişiyle birlikte bu yıl yine ibadetler gerçekleşecek ve oruçlar tutulacak. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2023 dini takvimiyle birlikte, Ramazan tarihi belli oldu. Ramazan ayının başlamasına kaç gün kaldı? Ramazan'ın ilk günü ne zaman?

12:25 . 11/03/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Ramazan ayı

Ramazan ayı

Üç aylardan ilki olan Recep ayı 23 Ocak Pazartesi günü itibarıyla başlarken, gözler On bir ayın sultanı Ramazan ayı tarihlerine çevrildi. Şaban ayı bilindiği gibi 21 Şubat tarihinde başlarken üç ayların sonuncusu olan Ramazan ayı başlangıç tarihi gündemdeki yerini aldı. Ramazan ayı ilk oruç ile birlikte ilk sahur ve iftar sofraları kurulacak.

RAMAZAN AYI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Müslümanlar için kutsal kabul edilen üç aylardan şükür ayı ramazanın ilk orucu için 22 Mart'ı 23 Mart'a bağlayan gece sahura kalkılacak ve 23 Mart günü akşam ezanı ile birlikte ilk iftar yapılacak.

RAMAZAN'A KAÇ GÜN KALDI?

Ramazan ayının başlamasına bugünden (11 Mart) itibaren 12 gün kaldı.

RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Ramazan Bayramı bu yıl 20 Nisan Perşembe Arife Günü'nün ardından 21-22-23 Nisan günlerinde idrak edilecek.



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11 dakika önce
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Ramazan'a kaç gün kaldı?
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