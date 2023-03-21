Üç aylardan ilki olan Recep ayı 23 Ocak Pazartesi günü itibarıyla başlarken, gözler On bir ayın sultanı Ramazan ayı tarihlerine çevrildi. Şaban ayı bilindiği gibi 21 Şubat tarihinde başlarken üç ayların sonuncusu olan Ramazan ayı başlangıç tarihi gündemdeki yerini aldı. Ramazan ayı ilk oruç ile birlikte ilk sahur ve iftar sofraları kurulacak.