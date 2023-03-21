Ramazan ayı
Üç aylardan ilki olan Recep ayı 23 Ocak Pazartesi günü itibarıyla başlarken, gözler On bir ayın sultanı Ramazan ayı tarihlerine çevrildi. Şaban ayı bilindiği gibi 21 Şubat tarihinde başlarken üç ayların sonuncusu olan Ramazan ayı başlangıç tarihi gündemdeki yerini aldı. Ramazan ayı ilk oruç ile birlikte ilk sahur ve iftar sofraları kurulacak.
RAMAZAN AYI NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Müslümanlar için kutsal kabul edilen üç aylardan şükür ayı ramazanın ilk orucu için 22 Mart'ı 23 Mart'a bağlayan gece sahura kalkılacak ve 23 Mart günü akşam ezanı ile birlikte ilk iftar yapılacak.
RAMAZAN'A KAÇ GÜN KALDI?
Ramazan ayının başlamasına bugünden (11 Mart) itibaren 12 gün kaldı.
RAMAZAN KAÇ GÜN SÜRECEK?
Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığı kameri ay hesaplamalarına göre şevval ayının hilali, Ramazan'ın 29. günü akşamı görüleceği için bu yıl Ramazan 29 gün sürecek.
RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?
Ramazan Bayramı bu yıl 20 Nisan Perşembe Arife Günü'nün ardından 21-22-23 Nisan günlerinde idrak edilecek.