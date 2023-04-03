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2023 Ramazan Bayramı hangi güne denk geliyor?

11 Ayın Sultanı Ramazan ayının ilk haftası geride kalırken gözler Ramazan Bayramı tatili tarihlerine çevrildi. Resmi tatil nedeniyle okullar, iş yerleri, kamu kurum ve kuruluşları faaliyetlerine ara veriyor. Okullarda ara tatil, Ramazan Bayramı tatili ile birleşiyor. Peki, Ramazan Bayramı ne zaman, hangi güne geliyor?

11:27 . 3/04/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Ramazan bayramı

Ramazan bayramı

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2023 dini takvimle birlikte, Ramazan Bayramı için tarihler belli oldu. Peki, Ramazan ayı ne zaman idrak edilecek, tatil kaç gün olacak?

RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2023 yılı dini günler takvimiyle birlikte Ramazan ayı ve bayram tarihi belli oldu.

Buna göre; Ramazan ayı 22 Mart'ı 23 Mart'a bağlayan gece başlayacak ve 20 Nisan'da sona erecek. Vatandaşlar 20 Nisan 2023 Perşembe günü son oruçlarını tutacak. 21 Nisan 2023 ise bayramın 1. günü olacak.

2023 RAMAZAN BAYRAMI TAKVİMİ

Ramazan Bayramı Arifesi- 20 Nisan Perşembe

Ramazan Bayramı 1. Gün- 21 Nisan Cuma

Ramazan Bayramı 2. Gün- 22 Nisan Cumartesi

Ramazan Bayramı 3. Gün- 23 Nisan Pazar

RAMAZAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN?

Ramazan Bayramı, bu yıl 21 Nisan 2023 Cuma günü başlayacak ve 23 Nisan 2023 Pazar günü sona erecek.

Buna göre; Ramazan Bayramı tatili bu yıl arefe günü ve hafta sonuyla birlikte 3,5 gün tatil olacak.



#ramazan
#ramazan bayramı
#diyanet
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