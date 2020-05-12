106 yaşındaki Fadime Nine Orucunu bir gün bile aksatmadı

İzmir’in Karabağlar ilçesinde yaşayan 106 yaşındaki Fadime Öztürk, çocukluğundan beri Ramazan orucunu bir gün bile aksatmadı. 1914 yılında Malatya’nın Akçadağ ilçesinde doğan ve şimdi İzmir’de yaşayan Öztürk, iradesi ve azmi ile örnek oldu. Oruç tutarken zorlanmadığını belirten Fadime Öztürk, küçüklüğünden beri böyle gördüğünü, oruç tutmanın sağlıklı kalmasında faydası olduğunu da ifade etti. 7 çocuğu ve 17 torunu olan, torunlarının çocuklarını da gören Fadime Öztürk, herkese oruç tutmaları yönünde öğütler verdiğini de söyledi. Kur’an öğrenebilmek için okuma-yazma kursuna giden Fadime Öztürk, ilerleyen yaşına rağmen gözlük bile kullanmadan Kur’an hatim ettiğini bildirdi.

ÖMRÜM YETTİĞİNCE TUTACAĞIM

Bu yaşında kadar aksatmadan oruç tuttuğunu ve ölene kadar da tutacağını söyleyen Fadime Öztürk, oruçtan dolayı sıkıntı çekeceği yönünde kendisine uyarıda bulunanlara da seslendi. Öztürk, “Hayatımda hiç oruç yemedim. Babam da tembih etmişti bana küçükken. Çocukluğumdan beri oruç tutarım ben. Çocuklarıma da bunu öğütlerim. Ömrüm yettiğince de oruç tutmayı istiyorum” dedi.

ÇAY SEVMEM, BOL SU İÇERİM

Sağlıklı beslendiğini ve çocuklarının da kendisine iyi baktığını söyleyen asırlık çınar Fadime Öztürk, nasıl sağlıklı kaldığını da açıkladı. Öztürk, şöyle konuştu: “Üç aylarda da belli günlerde oruç tutuyorum, çocuklarıma da tutturuyorum. Ramazan’da sürekli oruç tutuyorum. Yoğurdu severim, yeşilliği severim. Bol su içmeyi severim. Çayı sevmem, kahveyi severim. Gelinler ve oğullarım da benim üstüme çok düşerler, bana iyi bakarlar. Allah hepsinden razı olsun. Eşim vefat etti ama çocuklarım çok iyi bakıyor bana. Allah bu kadar ömür vermiş yaşıyoruz.”