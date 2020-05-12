Ramazan 106 yaşındaki Fadime Nine Orucunu bir gün bile aksatmadı
  • İMSAK 00:00
  • GÜNEŞ 00:00
  • ÖĞLE 00:00
  • İKİNDİ 00:00
  • AKŞAM 00:00
  • YATSI 00:00
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
İMSAKİYE 2020
RAMAZAN HABERLERİ

106 yaşındaki Fadime Nine Orucunu bir gün bile aksatmadı

İzmir’in Karabağlar ilçesinde yaşayan 106 yaşındaki Fadime Öztürk, çocukluğundan beri Ramazan orucunu aksatmadan tutuyor. Bu süreçte zorlanmadığını belirten Öztürk, oruç tutmanın sağlıklı kalmasında faydası olduğunu söylüyor. Öztürk, ilerleyen yaşına rağmen gözlük bile kullanmadan Kur’an hatim ettiğini, yoğurdu ve yeşilliği çok sevdiğini anlatıyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
7 çocuğundan 17 torun sahibi olan Fadime Öztürk, vaktini Kur’an okuyarak geçiriyor.
7 çocuğundan 17 torun sahibi olan Fadime Öztürk, vaktini Kur’an okuyarak geçiriyor.

İzmir’in Karabağlar ilçesinde yaşayan 106 yaşındaki Fadime Öztürk, çocukluğundan beri Ramazan orucunu bir gün bile aksatmadı. 1914 yılında Malatya’nın Akçadağ ilçesinde doğan ve şimdi İzmir’de yaşayan Öztürk, iradesi ve azmi ile örnek oldu. Oruç tutarken zorlanmadığını belirten Fadime Öztürk, küçüklüğünden beri böyle gördüğünü, oruç tutmanın sağlıklı kalmasında faydası olduğunu da ifade etti. 7 çocuğu ve 17 torunu olan, torunlarının çocuklarını da gören Fadime Öztürk, herkese oruç tutmaları yönünde öğütler verdiğini de söyledi. Kur’an öğrenebilmek için okuma-yazma kursuna giden Fadime Öztürk, ilerleyen yaşına rağmen gözlük bile kullanmadan Kur’an hatim ettiğini bildirdi.

ÖMRÜM YETTİĞİNCE TUTACAĞIM

Bu yaşında kadar aksatmadan oruç tuttuğunu ve ölene kadar da tutacağını söyleyen Fadime Öztürk, oruçtan dolayı sıkıntı çekeceği yönünde kendisine uyarıda bulunanlara da seslendi. Öztürk, “Hayatımda hiç oruç yemedim. Babam da tembih etmişti bana küçükken. Çocukluğumdan beri oruç tutarım ben. Çocuklarıma da bunu öğütlerim. Ömrüm yettiğince de oruç tutmayı istiyorum” dedi.

ÇAY SEVMEM, BOL SU İÇERİM

  • Sağlıklı beslendiğini ve çocuklarının da kendisine iyi baktığını söyleyen asırlık çınar Fadime Öztürk, nasıl sağlıklı kaldığını da açıkladı. Öztürk, şöyle konuştu: “Üç aylarda da belli günlerde oruç tutuyorum, çocuklarıma da tutturuyorum. Ramazan’da sürekli oruç tutuyorum. Yoğurdu severim, yeşilliği severim. Bol su içmeyi severim. Çayı sevmem, kahveyi severim. Gelinler ve oğullarım da benim üstüme çok düşerler, bana iyi bakarlar. Allah hepsinden razı olsun. Eşim vefat etti ama çocuklarım çok iyi bakıyor bana. Allah bu kadar ömür vermiş yaşıyoruz.”

İtikafa evlerde girilecek: Müslümanlar camide kalıp tüm ihtiyaçlarını burada karşılıyordu
RAMAZAN
İtikafa evlerde girilecek: Müslümanlar camide kalıp tüm ihtiyaçlarını burada karşılıyordu
Abone Ol Google News
10 Mart öncesi gibi olmayacak

10 Mart öncesi gibi olmayacak

​Cumhurbaşkanı Erdoğan merak edilen konulara açıklık getirdi.
İlk güne geçer not

İlk güne geçer not

Kurallara uyulsa da ilk gün acemiliği bazı aksaklıklara neden oldu.
Asyada ikincidalga paniği

Asya'da ikinci
dalga paniği

​Mücadelede örnek gösterilen Güney Kore'de yeni vakalar ortaya çıkmaya başladı.
İkiyüzlüğünün <br>ibretlik bir örneği

İkiyüzlüğünün
ibretlik bir örneği

Aksoy'dan 5 ülkenin ortak bildirisine tepki.
Koca'dan AVM uyarısı

Koca'dan AVM uyarısı

​"Çok yakınlık tez ayrılık getirir."
81 ile seyahat genelgesi

81 ile seyahat genelgesi

​İçişleri Bakanlığı yeni genelgeyi yayınladı.

TSK'ya iftira atıyorsunuz

TSK'ya iftira atıyorsunuz

​AK Parti Sözcüsü Çelik'ten darbe söylentilerine sert tepki.
Ramazan'a vefa yakışır

Ramazan'a vefa yakışır

​Yedi Başak sloganıyla çalışmalarını sürdürüyor
Tüm ilçenin <br>borcunu kapattı

Tüm ilçenin
borcunu kapattı

Veresiye defterlerini zabıtalar teslim aldı.

Dijital sınav kararı

Dijital sınav kararı

YÖK öğrencilerin merakla beklediği kararı açıkladı.
Bitirmesine <br>5 cüz kaldı

Bitirmesine
5 cüz kaldı

​Kabine toplantısı öncesi günlük hatim mukabelesi.
Yakında binin <br>altına düşecek

Yakında binin
altına düşecek

​Bakan Koca, son 24 saati açıkladı.
Peçe yasak <br>maske zorunlu

Peçe yasak
maske zorunlu

Fransa'da o tartışma yeniden başladı.
Kim olduğu <br>ortaya çıktı

Kim olduğu
ortaya çıktı

​Başbakanla fotoğrafı çok konuşulmuştu.
Parası Almanya'ya gidecekti

Parası Almanya'ya gidecekti

​Firari Can Dündar'dan villa kaçırma girişimi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.