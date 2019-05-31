Ramazan Bu baklava tam 80 katlı
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RAMAZAN HABERLERİ

Bu baklava tam 80 katlı

Beypazarı’nın asırlık lezzeti 80 katlı ev baklavası için bayram mesaisi başladı. Beypazarlıların bayram ikramlıkları arasında ilk sırada yer alan meşhur lezzetin talebini karşılamak için çalışanlar sahurda iş başı yapıyor.

Haber Merkezi IHA
80 katlı Beypazarı baklavası.
80 katlı Beypazarı baklavası.

Türk Mutfağının en sevilen tatlılarından olan baklava için bayram mesaisi başladı. Beypazarı’nın 80 katlı geleneksel baklavası için siparişler günler öncesinden tamamlandı.

Türkiye’nin dört bir yanından gelen turistler usta ellerde özenle hazırlanan ev baklavasının tadına bakabilmek için sıraya giriyor. Beypazarlı baklava üreticileri, Ramazan Bayramı öncesi artan talebi karşılamak için sahurda çalışmaya başlıyor.
Beypazarı Baklavası, Kuşaktan kuşağa aktarılan bilgilerle hep aynı tarifle hazırlanıyor.

80 katlı baklavanın yıllardır değişmeyen lezzeti sınırları da aşıyor. Beypazarı’nı ziyaret eden vatandaşlar tarihi çarşıda satılan ev baklavacılarının yolunu tutuyor.

Bayram öncesi yoğunluk

Baklavanın lezzetini sevgiden aldığını söyleyen baklava ustası Şirin Karacaoğlu, ”Beypazarı’mızın yöresel tatlısı bu herkesin evinde vardır bayram arası. Bu meşhurdur. Turistler çok ilgi gösteriyor. Sunumlarımız çok güzeldir. Damat baklavamızın sunumu çok özeldir.

Ramazan Bayramı öncesi çok yoğunuz. Sahur geliyoruz öğleye kadar arkadaşlar çalışıyor. Büyüklü küçüklü her yerde olur. Biz ince açarız. Açılan baklavanın arkasındaki yazıyı okuyabilirsiniz. Nasıl olduğu karşıdan görülüyor. Tarifi hep aynı cevizli fıstıklıdır. Neslimiz çok meraklıdır tatlıya.

Bu tatlıyı 2 kişi yaparız. Biri açar biri serer. Pişirilmesi 2 saat sürer. Oklavamız önemlidir, ince olmalıdır. Çok yoğunuz. Arkadaşlar izin istedi ama izin veremedik. Ramazan nedeniyle sahurda iş başı yapıyoruz" dedi.

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