Ramazan Camiler mahzun kaldı Asırlara meydan okuyan camilerde sessizlik hakim
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RAMAZAN HABERLERİ

Camiler mahzun kaldı: Asırlara meydan okuyan camilerde sessizlik hakim

Koronavirüs tedbirleri kapsamında camiler bu yılki Ramazan ayını mahzun geçiriyor. Türkiye’nin birçok kentinde bulunan ve bazıları asırlara meydan okuyan camilerde sessizlik hakim. Ülkenin doğusundan batısına kadar birçok caminin en ‘sessiz’ hali, havadan görüntülendi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Süleymaniye Camii
Süleymaniye Camii

İslamiyet’in kutsal mekanları olan, yapılış zamanları, mimarileri ve hikayeleriyle bulundukları şehirlerin simgesi haline gelen camiler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle bu ramazanı mahzun geçiriyor. Selçuklu ve Osmanlı’dan izler taşıyan, asırlara meydan okuyarak Türkiye’nin sembolleri olan camiler en sakin günlerini yaşıyor. Ülkenin doğusundan batısına kadar birçok caminin en “sessiz” hali, havadan görüntülendi.

YEDİ TEPELİ ŞEHRİN CAMİLERİ

Eyüp Sultan Camii

Fatih Sultan Mehmed’in İstanbul’u fethinin hemen ardından yapılan Eyüp Sultan Camii ve etrafındaki medrese, aşhane, imaret, hamam ile türbeden oluşan külliye, her yıl Ramazan ayında binlerce ziyaretçiyi ağırlarken bu yıl tarihi bölgede sessizlik hakim. Sultan 1. Ahmed tarafından 1616’da mimar Sedefkar Mehmet Ağa’ya yaptırılan Sultanahmet Camii, kentin en çok turist çeken mekanları arasında yer alıyor. Kanuni Sultan Süleyman adına 1551-1557’de İstanbul’da Mimar Sinan tarafından inşa edilen Süleymaniye Camii, ihtişamıyla adeta büyülüyor.

SİMGE YAPILAR

Selimiye Camii

Ünü çağını aşan Mimar Sinan’ın “Ustalık eserim.” dediği Selimiye Camii, eşsiz mimarisi ve azametiyle serhat boyunda yıllara meydan okuyor. UNESCO’nun 2011’de ilk kez bir camiyi kültürel eser listesine almasıyla dünya çapındaki ünü daha da artan Selimiye Camii, barındırdığı özellikleri ve ihtişamlı yapısıyla dikkati çekiyor. Bursa’nın doğusunda Uludağ eteklerindeki bir tepenin üzerinde, 15. yüzyılın başında, Yıldırım Bayezid’in kızı ve Emir Sultan’ın eşi Hundi Hatun tarafından, Emir Sultan’ın vefatı üzerine yaptırılan “Emir Sultan Camii” de simge camilerden.

MEYDAN OKUYORLAR

Ulu Camii

***

İskenderpaşa Camii

***

Konak Camii
  • Ankara’da Hacı Bayram Veli Camii, Konya’da Sultan Selim Camii, Diyarbakır’daki Hazreti Süleyman Camii, Van’daki Kaya Çelebi Camii, Erzurum’daki Ulu Cami, İzmir’deki Hisar Camii ve Yalı (Konak) Camii, Antalya’daki Yivli Minare Camii, Trabzon’daki İskender Paşa Camii bu Ramazan mahzun kalan ecdat yadigarı camilerden.

Dünyanın en mahzun ramazanı: Müslümanlar Kovid-19 önlemleri altında oruca niyetlendi
FOTOĞRAF 33
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Endonezya'nın başkenti Jakarta'daki At-Tin Camisi'nde az sayıda kişi koronavirüs tedbirleri kapsamında Ramazan ayını karşıladı ve namazlarını eda etti.
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Endonezya'da bulunan İstiklal Camii'nde 5 Mayıs 2019'da Ramazan'ın ilk günü coşku ile karşılanmış ve cami tıklım tıklım dolmuştu. Ancak dünya geneline yayılan koronavirüs sonrasında Ramazanın ilk günü olan 23 Nisan 2020 tarihinde cami bomboş kaldı.
Title
Endonezya'da bulunan İstiklal Camii'nde 5 Mayıs 2019'da Ramazan'ın ilk günü coşku ile karşılanmış ve cami tıklım tıklım dolmuştu. Ancak dünya geneline yayılan koronavirüs sonrasında Ramazanın ilk günü olan 23 Nisan 2020 tarihinde cami bomboş kaldı.
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Malezya'da da koronavirüs tedbirleri kapsamında mübarek Ramazan ayı Ulusal Camii'de karşılandı.
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Malezya'da Ulusal Güvenlik Konseyi camilerde sadece 4 ila 5 kişinin ibadet edebileceğini açıkladı.
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Endonezya'da camilerin koronavirüs nedeniyle tedbir amaçlı kapatılması nedeniyle teravih namazını kılamayan yaşlı adam, caminin koridorunda uyudu.
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Ramazan ayının başlamasıyla Kudüs'teki fırınlarda da geleneksel ekmek yapımına hız verildi.
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Koronavirüs tedbirleri kapsamında ramazan için alışverişlerini yapan Kudüslüler pazarlara yöneldi.
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Libya'nın Bingazi şehrinde de Ramazan ayını karşılayan Müslümanlar, pazarlardan alışverişlerini tamamladı.
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Yaşlı bir adam, Lübnan'ın Sadya şehrinde koronavirüs tedbirleri kapsamında maske takarak geleneksel tatlıları satışa sundu.
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Kuveyt'te de Müslümanlar ramazan ayının gelmesiyle birlikte alışverişlerini yapmak üzere pazarlara akın etti.
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Kuveyt'te pazarda bulunan açık et tezgahlarında yoğunluk yaşandı.
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Irak'ın başkenti Bağdad'ta Ramazan yoğunluğu sokaklara yansıdı.
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Bağdad'ta kurulan açık pazarlarda şehir halkı alışveriş yaptı.
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İran'ın Tahran şehrinde yaşayan Müslümanlar Ramazan ayına hazırlık için alışverişe gitti.
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İran'ın Tahran şehrinde yaşayan Müslümanlar Ramazan ayına hazırlık için alışverişe gitti.
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Bahreyn'in Manama şehrinde maskelerini takan vatandaşlar Ramazan'a yönelik alışveriş yaptı.
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Filistin'de de Ramazan ayı için seyyar satıcılar sokaklardaki yerini aldı.
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Afganistan'da kurulan pazarlarda Ramazan ayına yönelik satışlar devam ediyor.
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Kabil şehrinde küçük bir kurabiye fabrikasında Ramazan ayı için üretim yapılıyor.
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Gazze'de yaşayan Müslümanlar, ramazan ayına yönelik erzak hazırlığı için geleneksel pazarlardan alışveriş yaptı.
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Gazze'de yaşayan Müslümanlar, ramazan ayına yönelik erzak hazırlığı için geleneksel pazarlardan alışveriş yaptı.
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Etiyopyalı Müslümanlar da Ramazan ayına yönelik hazırlıklarını tamamlamak için sokaklarda kurulan pazarlara gitti.
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Etiyopyalı Müslümanlar da Ramazan ayına yönelik hazırlıklarını tamamlamak için sokaklarda kurulan pazarlara gitti.
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Pakistan'da da hurmalar Ramazan ayı için tezgahlardaki yerini aldı.
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Yemen'in başkenti Sana'da da bir esnaf müşterilerini bekliyor.
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Taze toplanan sarımsaklar Yemen'de kurulacak pazarda satışa sunulacak.
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Suudi Arabistan'da toplanan yaş hurmalar kutularından çıkartılıp tezgahlara diziliyor.
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Ürdün'ün başkenti Amman'da da tezgahlar ramazan ayı için kuruldu.
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Pakistan'da toplanan muzlar satış için pazara götürülüyor.
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Pakistan pazarlarındaki karpuzlar vatandaşların yoğun ilgisini görüyor.
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Mısır'ın Kahire şehrinde de alışverişler sürüyor.
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Kahire'de geleneksel ekmekler iftar için fırından çıktı.
Dünyanın en mahzun ramazanı: Müslümanlar Kovid-19 önlemleri altında oruca niyetlendi
Dünya genelinde koronavirüs tedbirleri kapsamında birçok ülkede camilerde Teravih namazının kılınması askıya alındı. Mübarek ramazan ayını karşılayıp teravih namazlarını eda etmek isteyen Müslümanlar, bu sene ramazan ayını buruk bir sevinç ile karşılamak zorunda kaldı. Farklı Müslüman coğrafyalarındaki bazı camilerde 4-5 kişilik saflar oluşturup sosyal mesafe kurallarına uyularak Teravih namazının kılınmasına izin verildi. Endonezya'da teravih namazını kılmak üzere camiye giden yaşlı bir adam camiye giremeyince koridorda uyudu. Farklı ülkelerden mahzun bir şekilde karşılanan Ramazan ayında ilk teravih namazları kılınırken, Müslüman coğrafyasında ramazan ayına hazırlık için insanlar sokaklarda kurulan pazarlara akın etti. Erzaklar alındı ve şimdi ilk iftar bekleniyor.
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