Ramazan Dağlardan iftar sofrasına Topladıkları bitkileri kullanarak sofraları renklendiriyorlar
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Dağlardan iftar sofrasına: Topladıkları bitkileri kullanarak sofraları renklendiriyorlar

Ağrılılar, dağlardan topladıkları çaşır, mantar gibi bitkileri kullanarak yaptıkları yemeklerle iftar ve sahur sofralarını renklendiriyor. Yöre halkından Hüseyin Ekinci, “Çaşırı kurutup yemeklerimizde kullanıyoruz. Aynı zamanda ıspanak gibi suda haşlanabiliyor. Tam bir şifa deposudur” diyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Hüseyin Ekinci
Hüseyin Ekinci

Ağrı’da vatandaşlar, doğada topladıkları kendiliğinden yetişen çaşır, mantar gibi bitkileri kullanarak yaptıkları yemeklerle iftar ve sahur sofralarını renklendiriyor. Kış mevsiminin çetin geçtiği Hamur ilçesine bağlı köylerde, havaların ısınması, karların erimesiyle doğa canlanmaya ve bitkiler olgunlaşmaya başladı. Her yıl olduğu gibi bu yıl da köylüler hep birlikte rengarenk çiçeklerle kaplı dağların yolunun tuttu. Topladıkları mantar, çaşır gibi bitkileri sırtlarında taşıyarak evlerine ulaştıran köylüler, bu bitkileri isteğe göre yağda pişirerek ya da suda haşlayıp yumurta ile birleştirerek iftar ve sahur sofralarını çeşitlendiriyor.

Fotoğraf: Arşiv

ŞİFA DEPOSUDUR

  • Bitkileri aynı zamanda konserve haline getirerek şimdiden kış hazırlığı da yapan köylüler, ellerinde kalan fazla ürünü de çarşı ve pazarda satarak aile ekonomilerine katkıda bulunuyor. Yöre halkından Hüseyin Ekinci, bölgede helız olarak adlandırılan çaşır bitkisini toplamak için her yıl bahar aylarında dağlara çıktıklarını söyledi. Çaşırı haşlayıp turşusunu yaptıklarını, kurutarak kışın da yöresel yemeklerde kullandıklarını belirten Ekinci, şöyle konuştu: “Daha önce burada yol olmadığı için az kişi geliyordu, şimdi yol olduğu için arabası olan herkes gelip çaşır ve diğer bitkileri topluyor. Biz de bu otu toplamada biraz zorlanıyoruz. Çaşır vücuttaki iltihabın sökülmesine iyi geliyor. Çaşırı toplayıp geçimini sağlayanlar da var. Biz kurutup kışın yemeklerimizde kullanıyoruz. Aynı zamanda ıspanak gibi suda haşlarsınız daha sonra yağda kavurup içine yumurta kırdığınız zaman çok lezzetli oluyor. Yani bu bitkileri istediğiniz şekil pişirip tüketebilirsiniz, tam şifa deposudur.”

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