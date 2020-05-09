Ramazan Gece uykunuzu şekerlemeyle telafi edin Öğle saatleri ideal vakit
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Gece uykunuzu şekerlemeyle telafi edin: Öğle saatleri ideal vakit

Ramazan’da sahura kalkmak için bölünen gece uykusu, öğlen 12.00-14.00 arasında yapılacak bir saatlik şekerlemeyle kısmen telafi edilebilir.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Uzmanlar, Ramazan’da sahura kalkmak için bölünen gece uykusunun öğle saatlerinde yapılacak şekerlemeyle kısmen telafi edilebileceğini belirtiyor.

YORGUNLUK YAŞAYABİLİRLER

Derya Karadeniz

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nden Prof. Dr. Derya Karadeniz, sahura kalkmanın gece uykusunun bölünmesi ve kısalmasına yol açtığını söyledi. Karadeniz, sahura kalkan kişilerin işe gitmek için uyanma saatlerini geciktirmemeleri halinde ihtiyaç duydukları uykuyu alamayacaklarını bu nedenle gündüz uykululuk ve yorgunluk yaşayabileceklerini anlattı. Salgın nedeniyle işe gitmeyen kişilere erken kalkmayarak uyku sürelerini uzatmalarını öneren Karadeniz, “Gece uyku süresi uzatılamazsa gün içinde 30 ila 45 dakika şekerleme yapmak kısalmış gece uykusunu kısmen telafi eder. Ayrıca gün içinde gerek beyin gerekse vücut fonksiyonlarının normal olarak sürdürülmesine yardımcı olur. Ancak şekerlemeyi 12.00 ile 14.00 arasında yapmak gerekir” dedi.

BİR SAATİ GEÇMESİN

Barış Metin
  • Üsküdar Üniversitesi’nden Doç. Dr. Barış Metin de Ramazan’da uykusuzluk, aşırı uyuma ve gece gündüz ritminin kayması gibi uyku bozuklukları yaşanabildiğini söyledi. Gece uykusunun sahur için bölünmesi nedeniyle özellikle öğleden sonra uyku bastırmasının sıkça yaşandığına değinen Metin, “Aşırı uyku bastırması dikkat ve bellek bozukluklarına da yol açar. Bu nedenle beklenmeyen hatalar ve performans kayıpları görülebilir. Böyle durumlarda mümkünse öğleden sonra kısa bir şekerleme yapılması önerilir. Bu şekerlemeler saat 12.00 ila 13.00 gibi yapılmalı, bir saati geçmemelidir” dedi.

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