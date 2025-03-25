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Geleneği yaşatıyor

Geleneği yaşatıyor

04:0025/03/2025, Salı
G: 25/03/2025, Salı
Yeni Şafak
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Mahmud Fennas
Mahmud Fennas

Lübnan'ın Sayda kentinde Ramazan davulculuğu geleneğini sürdüren iki kişiden biri olan 43 yaşındaki Mahmud Fennas, 7 yaşından bu yana Müslümanları sahura kaldırıyor. Beyrut ve kuzeydeki Trablusşam'dan sonra Lübnan'ın en büyük üçüncü şehri olan Osmanlı döneminden kalan Türk hamamı, cami ve hanlarıyla dikkati çeken Sayda'da Ramazan hareketli geçiyor. Lübnanlı davulcu Mahmud Fennas, aslen Filistin'in Akka bölgesinden olduklarını ve uzun yıllardan beri Sayda kentinde yaşadıklarını anlattı. Ramazan davulcusu bir babanın evladı olarak dünyaya geldiğini söyleyen Fennas, “Ben de babamla birlikte sokağa çıkarak insanları sahura kaldırırdım, şimdi de ondan öğrendiğimi devam ettiriyorum” dedi.


#Ramazan
#Lübnan
#davulcu

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