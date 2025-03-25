Dört asırdır kapanmayan hayır kapısı

Kayseri'de Osmanlı döneminde kurulan ve aileden gelenler tarafından yönetilen Mülhak el-Hac Nasrullahzade Mehmed Bin Nasrullah Vakfı, 441 yıldır gönüllere dokunuyor. Vakıf görevlisi Mehmet Soyaslan, Türkiye'de 200'ü aşkın mülhak vakıf bulunduğunu, Nasrullahzade Vakfı'nın da bu vakıfların içinde ilk 10'da yer aldığını söyledi. Vakıf senedindeki hayırlara örnekler veren Soyaslan, “3 aylarda fakir fukaraya yardım şartı var. Vakfın eskiden Kayseri Kalesi'nin orada iki çeşmesi varmış şu anda o çeşmeler olmadığı için biz bu hayrı su sebiline çevirdik. Erciyes Üniversitesi Onkoloji Hastanesi ile Çocuk Onkoloji Hastanesinin 10 yıldır su ihtiyacını sağlıyoruz. Kandil gecelerinde etli pilav dağıtıyoruz. Bu yıl 3 bin torba un dağıtıyoruz, kiminin evine götürüyoruz kimi de un dükkanından fişle alıyor” diye konuştu.