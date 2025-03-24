Harçlıklar yetimlere burs oldu

Karabük Üniversitesi öğrencilerinin harçlıklarından biriktirdikleri para, yetimlere burs oluyor. Kentteki yetimlere burs vermek isteyen üniversite öğrencileri, İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfının "Yetim Gülerse Dünya Güler Projesi" kapsamında 2019'da çalışma başlattı. Kendi aralarında üyesi sayısı 12 ila 15 arasında değişen WhatsApp grupları kuran öğrenciler, ilk yıl 4 yetime burs verdi. Zamanla sayıları artarak 1500'ün üzerine çıkan öğrenciler, grup sayısını da 140'a çıkardı. Her ay bir grupta harçlıklarından topladıkları 800 lirayı İHH Karabük'ün yetim hesabına yatıran öğrenciler, 140 yetime burs sağlıyor.

Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık, öğrencilerin İHH'nın projesi kapsamında yetimlere destek olacak çalışma yürüttüğünü söyledi. Örnek çalışmanın hayata geçirildiğini belirten Kırışık, şöyle devam etti: “Bu öğrencilerimizin hem fedakarlığını hem sosyal sorumluluk üstlenmelerini hem de ihtiyaçlara karşı çözüm üretme kapasitelerini, becerilerini gösteren örneklik teşkil ediyor. Bize gelen bilgilere göre, Türkiye'de sadece üniversite öğrencilerimiz böyle proje başlatmış. Projenin hem ülkemizdeki diğer üniversitelere ve diğer kurumlara da örnek olmasını hem de bütün dünyaya örnek olmasını istiyoruz.”