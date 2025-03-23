25 yıldır tarihi camilerde itikâfta

Kayseri'de yaşayan 65 yaşındaki işçi emeklisi Hazım Perk, 25 yıldır Ramazan ayının son 10 gününü tarihi camilerde itikâfa girerek geçiriyor. Danişmentliler döneminde yaptırılan Cami-i Kebir'de 4 yıl, Selçuklular döneminde inşa edilen Han Camii'nde ise 1 yıl itikâfa giren Perk, 20 yıldır da yine Danişmentlilerden kalma tarihi Gülük Camii'nin hücrelerinde sünneti yerine getiriyor. Camide yatan ve yemek ihtiyacını burada gideren Perk, Kur'an-ı Kerim okuyor, tesbih çekiyor, namaz kılıyor ve sohbet halkalarına katılıyor. Emekli Hazım Perk, itikaf ibadetinden keyif aldığını ve zamanın kendisine yetmediğini söyledi.

10 GÜN NASIL GEÇİYOR BİLEMİYORUM

İtikâfın sünnet bir ibadet olduğunu anımsatan Perk, şöyle konuştu: "25 yıldır itikâfa giriyorum. Böyle bir ibadetin olduğunu duyunca, anlayınca 2001 yılında itikafa girmeye başladım. Elhamdülillah bugüne kadar da itikâfa girdim. Bu ibadeti, itikâfa giren kardeşlerimden öğrendim. Kitaptan da okudum. Ondan sonra itikâfa girmeye karar verdim. Müslümanlar olarak Peygamber Efendimiz'i her konuda örnek almamız gerekiyor. İtikâf ibadeti, insanın dünya hayatından elini ayağını çekip Allah'a yönelmesidir. İhlas ve samimiyetle yapılan bir itikâf, amellerin en faziletlisi sayılmaktadır."

Perk, ömrü yettiğince itikâf sünneti için camiye gideceğini dile getirdi. İtikâfı terk etmeyi hiç düşünmediğini anlatan Perk, "İtikâfa girdiğim zaman kendimi manevi olarak şarj olmuş akü gibi hissediyorum. İtikâf, dünya ile tüm ilişkileri kestiğin için insanı Allah'a yaklaştıran bir ibadet" dedi. Perk, itikâfa girenlerin sayısında son yıllarda artış olduğunu belirterek, şunları kaydetti: "Bu ibadeti bütün kardeşlerime tavsiye ederim. En azından ömürlerinde bir defa olsun itikâfa girsinler. İnsan 2 bin dolar verip umreye gidiyor ama itikâf ibadetine gelince cesaret edemiyor. Samimiyetle söylüyorum 10 günün nasıl geçtiğini bilemiyorum."







