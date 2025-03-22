Bu Ramazan borçlar 'zimem'le kapatıldı

Osmanlı döneminde uygulanan zimem defteri geleneği ile bu Ramazan’da tüm borçlar kapatıldı. Ülkenin dört bir yanındaki bakkal ve marketlere giden hayırseverler, vakıf ve derneklerin iş birliğiyle ihtiyaç sahiplerinin borcunu ödedi.

200 BİN TL’LİK BORCU KAPATTILAR

Adıyaman’daki Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) gönüllüsü kadınlar, Ramazan ayında ‘zimem defteri’ geleneğini yaşattı. Fırın, bakkal ve marketlere giden kadınlar, borçlarını ödeyemeyen müşterilerin borçlarını kapattı. Ramazan ayında şu ana kadar 200 bin TL’lik ödeme yapıldı. TDV gönüllüsü ve kız Kur’an kursu öğreticisi Fatma Mutlu, "9 yıldır zimem geleneğini devam ettirmeye çalışıyoruz. Bugüne kadar 200 bin TL ödedik. Sadece market ve fırınlarla sınırlı değil. Biz yetim ve öksüz kızlarımızı da evlendiriyoruz. Onların züccaciye borçları var, ihtiyaçları var. Bununla beraber 700 binTL'lik bir ödeme planladık" diye konuştu.

AİLELERİN YÜZÜ GÜLDÜ

Kars’ta da hayırsever vatandaşlar, mahalle bakkallarında biriken veresiye defterlerindeki borçları kapatarak onlarca ailenin yüzünü güldürdü. Kars Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) aracılığıyla hayırsever vatandaşların katkılarıyla hayata geçirilen Zimem Defteri geleneğiyle ihtiyaç sahibi vatandaşların bakkallara olan 72 bin 147 TL borcu kapatıldı.

DUYARLILIK OLUŞTU

Osmanlı geleneği olan zimem geleneği Elazığ’da da sürdürülüyor. Kentte bir dernek yönetimi tarafından 3 bakkalda vatandaşların borçlarının bulunduğu veresiye defteri kapatıldı. Fecir Eğitim Yardımlaşma ve Dostluk Derneği bünyesinde çalışmalarını sürdüren İbrahim Kayaoğlu, “Bugün Elazığ’da Aksaray Mahallesi’ndeyiz. Depremden sonra mahallede bulunan birçok ev de yıkıldı. Özellikle dar gelirli, insanların hakim olduğu bir mahalle burası. Bu yıl sevindiğim olaylardan biri de insanlarımız bizim dışımızda gidip esnafımızla görüşüp borçları kapatıyor. Bu da çok güzel bir gelişme, duyarlı insanlarımızın sayısının bu noktada artması önemli” dedi.







