Miniklerin yüzü camide gülüyor

3 yıldır Hatay’ın Kırıkhan İlçesi’ndeki İncirli Köyü Camii’nde imamlık yapan Demir’in, göreve başlamasının birinci yılında 6 Şubat’taki asrın felaketi depremde cami yıkıldı. Sonrasında ise caminin yeniden yapıldığını söyleyen Demir, “Zamanla köydeki çocukların ve gençlerin camiye gelmediğini, manevi ve dini olarak eksiklerini fark ettik. Onları camiye toplamak için sohbetler ve geziler düzenledik. Ancak bunların yeterli olmadığını görünce çocuklara daha cazip gelecek şeylere ihtiyaç olduğunu düşünerek 'çocuk marketi' kurduk. Her namaza gelen ücretsiz bir şekilde marketten istediğini aldı her gelene de bir şeyler anlatmaya çalıştık. Sonrasında çocuklar gofret için değil de gerçekten manevi olarak Allah için gelmeye de başladılar” diye konuştu. Zamanla cami içerisindeki faaliyetlerin arttığını anlatan Demir, “Marketin ardından bu faaliyetleri çeşitlendirmemiz gerektiğini düşünerek cami içerisinde çocuk oyun alanı ve sinema günleri yapamaya başladık. Çocuklar bu yoğun ilgi gösterdi başlarda ayda ortalama 200 çocuk gelirken ilerleyen zamanlarda 500’e yükseldi. Yaş aralığına göre belirli zamanlarda hepsi için ayrı olarak sinema günleri düzenledik. Sonrasında yetişkinlerde de böyle bir talep görünce onlar içinde düzenlemeye başladık” dedi.