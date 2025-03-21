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Yeni evimizde ilk Ramazan

Yeni evimizde ilk Ramazan

04:0021/03/2025, пятница
G: 21/03/2025, пятница
Yeni Şafak
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6 Şubat depremlerinde büyük yıkımın yaşandığı Kahramanmaraş'ta depremzedeler, teslim edilen kırsal köy evlerinde Ramazan ayının manevi atmosferini komşularıyla iftar sofralarında bir arada yaşıyor.

Depremde evleri yıkılan veya ağır hasar alan Onikişubat ilçesine bağlı Avcılar Mahallesi'nde yaşayan afetzedeler, teslim edilen evlerinde Ramazan ayına girmenin mutluluğunu yaşıyor. Şehir merkezine 50 kilometre uzaklıktaki mahallede, komşular arasında dönüşümlü iftar sofraları kuruluyor.

BAYRAMI MUTLU KARŞILAYACAĞIZ

Onikişubat Kaymakamı Salih Çiğdem, "6 Şubat 2023'teki depremlerde Avcılar Mahallemizde 86 hane zarar gördü. Şu anda 35 hanemiz taşındı ve bu yıl Ramazan'ı aileleriyle kendi evlerinde geçiriyorlar. İnşallah bayramı da burada karşılayacaklar" dedi. Avcılar Mahallesi Muhtarı Abdurrahman Kayaalp, "Evlerimize geçtik, huzurluyuz, mutluyuz. Ramazan ayından hemen önce yerleşmiştik ve Ramazan'ı evimizde geçirmek bizi mutlu etti. Konteynerden eve geçince, aslında bunlara ev demek olmaz villa. Her gün bir evde iftar davetindeyiz. Birlik ve beraberlik içerisinde iftar sofralarında buluşuyoruz" diye konuştu.



#depremzede
#Deprem bölgesi
#Ramazan

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