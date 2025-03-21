Yeni evimizde ilk Ramazan

Onikişubat Kaymakamı Salih Çiğdem, "6 Şubat 2023'teki depremlerde Avcılar Mahallemizde 86 hane zarar gördü. Şu anda 35 hanemiz taşındı ve bu yıl Ramazan'ı aileleriyle kendi evlerinde geçiriyorlar. İnşallah bayramı da burada karşılayacaklar" dedi. Avcılar Mahallesi Muhtarı Abdurrahman Kayaalp, "Evlerimize geçtik, huzurluyuz, mutluyuz. Ramazan ayından hemen önce yerleşmiştik ve Ramazan'ı evimizde geçirmek bizi mutlu etti. Konteynerden eve geçince, aslında bunlara ev demek olmaz villa. Her gün bir evde iftar davetindeyiz. Birlik ve beraberlik içerisinde iftar sofralarında buluşuyoruz" diye konuştu.