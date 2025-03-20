‘Ramazan ve Ramazaniyyeler’ sergisi açıldı

Sergide tarihin önemli hattatlarından Yakut el-Müsta’sımi’nin yazdığı Kur’an-ı Kerim ile kurum bünyesindeki çeşitli koleksiyonlardan 19 eser yeralıyor. Ayrıca Ramazaniyyeler, Ramazanla ilgili ilahiler, manzumeler, gazeller, orucun faziletleriyle alakalı bazı fıkhi eserlerin yanısıra Süheyl Ünver’in ramazan kültürüyle alakalı tuttuğu kıymetli 15 defter, Hz. Peygamber’in Ravza-i Şerifi’nden örtüler ve Sakal-ı Şerif, sergide ziyaretçilerin ilgisine sunuluyor.