İngiliz ressamın tuvalinden Gazze’deki yıkım

İngiliz sanatçı Tom Young, İsrail’in ağır bombardımanı sonucu Lübnan ve Gazze’de yaşanan büyük yıkımı ve acıları tuvale aktardı.
Young, zulüm ve umut arasındaki zıtlığı yansıttığı tablolarını, Lübnan’ın Sayda kentindeki tarihi Türk hamamında sergiledi. İsrail’in Gazze ve Lübnan’da yol açtığı yıkım ile asırlık zeytin ağaçlarını birlikte resmeden Young, İsrail’in yıkıcı saldırılarına rağmen topraklarına bağlı kalan bölge insanının bu topraklara nasıl kök saldığına dikkati çekiyor. Büyük zulüm ve acılar yaşayan Filistin ve Lübnan halklarına desteğini ifade etmek için bu çalışmayı yaptığını söyleyen Young, “Zulüm ve umut arasındaki zıtlığı çizerek kültürel bir mesaj vermek istiyorum, çünkü ikisi arasında bir bağlantı söz konusu” dedi.
TOPRAĞA BAĞLILIK
Tarihi Türk hamamının sahibi Lübnanlı Said Başu, yıl boyunca Sayda kentine ait eski tabloların sergilendiği tarihi Türk hamamında, Ramazan ayının gelmesiyle Filistin ve Lübnan’ın acılarını yansıtan bir sergi düzenlendiğini söyledi. İsrail’in bir buçuk yıldan beri sürdürdüğü savaşın hem Gazze Şeridi’nde hem de Lübnan’da neden olduğu acılara ışık tutmaya çalıştıklarını belirten Başu, sergilenen tablolardaki odak noktasının “insanın topraklarına olan bağlılığı” olduğunu dile getirdi. Başu, serginin ramazan ayının 15. gününden itibaren “Kökler” adıyla ziyarete açıldığını aktardı.