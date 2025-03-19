İngiliz ressamın tuvalinden Gazze’deki yıkım

Young, zulüm ve umut arasındaki zıtlığı yansıttığı tablolarını, Lübnan’ın Sayda kentindeki tarihi Türk hamamında sergiledi. İsrail’in Gazze ve Lübnan’da yol açtığı yıkım ile asırlık zeytin ağaçlarını birlikte resmeden Young, İsrail’in yıkıcı saldırılarına rağmen topraklarına bağlı kalan bölge insanının bu topraklara nasıl kök saldığına dikkati çekiyor. Büyük zulüm ve acılar yaşayan Filistin ve Lübnan halklarına desteğini ifade etmek için bu çalışmayı yaptığını söyleyen Young, “Zulüm ve umut arasındaki zıtlığı çizerek kültürel bir mesaj vermek istiyorum, çünkü ikisi arasında bir bağlantı söz konusu” dedi.