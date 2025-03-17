Ketebe, Hicret yolculuğunu Türkçeye taşıdı

Otuz yılı aşkın süredir Kur’an-ı Kerim ve siyer coğrafyasını inceleyen Prof. Dr. Abdullah Alkadi, peygamberimizin ayak izinde yıllar boyunca yürüdüğü bu kutsal rotayı, Türk okurlarla buluşturmanın heyecanını yaşıyor. Yeni Şafak’a konuşan Alkadi, çocukluğundan beri peygamberimizin yaşamıyla yakından ilgilendiğini dile getirerek şunları söyledi: “Peygamber’in doğduğu ülkede büyüyüp, eğitim almama rağmen Hicret hakkında hiçbir şey bilmediğimi fark ettim. Peygamber’in hayatı üzerine bir coğrafi ansiklopedi yapmaya karar verdim ve Hicret’le başladım. İdris (Trevethan) bana hicret ile ilgili bir şey yapıp yapamayacağımı sordu. O esnada Abdul Latif Salazar ile keşif yapıyorduk. Rotayı gördükleri an, ‘Bu çok önemli bir proje, bir şeyler yapmalıyız’ dediler. Daha sonra filme sergi de eşlik etti. Ithra ile yolumuz kesişti ve bugün de buradayız.” Alkadi, hicret rotasının kasım ayında ziyarete açılacağı müjdesini paylaşarak, “Yol, yürüyüşçüler, deve ve at binicileri, dört tekerlekli araçlar ve benzeri ulaşım araçları için erişilebilir olacak. Güzergâhın bütünlüğü muhafaza edilecek, tüm tarihi ve arkeolojik alanlara büyük bir özen gösterilerek dikkatli bir şekilde korunacak” dedi.