Ketebe, Hicret yolculuğunu Türkçeye taşıdı

Ketebe Yayınları, Peygamber Efendimiz’in kutsal yolculuğunu gün gün tüm detaylarıyla anlatan “Hicret: Hazreti Peygamberin İzinde” eserini dilimize kazandırdı. Prof. Dr. Abdullah Alkadi’nin tecrübelerinden kaleme aldığı eserin tanıtımı Ketebe ve Ithra iş birliğinde Rami Kütüphanesi’nde yapıldı. Kitap, bu mübarek yolculuğu tüm detaylarıyla Türkçe anlatan ilk eser olma özelliğini taşıyor.
Ketebe Yayınları, Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’in kutsal yolculuğunu anlatan “Hicret: Hazreti Peygamberin İzinde” eserini dilimize kazandırdı. Prof. Dr. Abdullah Alkadi’nin tecrübelerinden kaleme aldığı kitabın tanıtım toplantısı geçtiğimiz gün Rami Kütüphanesi’nde yapıldı. Etkinlikte önce “Hicret” belgeseli izlendi, ardından kitap ve belgeselin konuşulduğu bir panel yapıldı. Programa Suudi Arabistan’ın Ankara Büyükelçisi Fahad Bin Assaad Bin Abdulkareem Bin Abualnasr, Albayrak Holding Yönetim Kurulu Üyesi Mesut Albayrak, IRCICA Genel Direktörü Büyükelçi Prof. Dr. Mahmud Erol Kılıç, yazar ve araştırmacı Prof. Dr. Abdullah Alkadi, Ithra Müzesi Müdürü Farah Abushullaih, belgeselin yönetmeni Ovidio Salazar, yapımcısı Yasin Salazar ve kitabın editörü İdris Trevathan’ın yanı sıra kültür sanat camiasından önemli isimler katıldı.
450 KİLOMETRELİK KUTSAL YOLCULUK
Ömer Faruk Yeni’nin editörlüğünü yaptığı, Kadir Daniş’in dilimize kazandırdığı eser, Peygamberimizin Mekke’den Medine’ye mübarek göçünü, akademik yazıların yanı sıra güzergâh boyunca yer alan eşsiz fotoğraf kareleri ve çeşitli sanat eserleri üzerinden anlatılıyor. Yedi bölümden oluşan kitap, Alkadi’nin yazısıyla başlıyor. Alkadi yazısında hicret yolu tecrübelerini gördükleri üzerinden aktarıyor. İlerleyen sayfalarda; Hicret’in edebi metinlerde yer alışı, eylül ayında başlayan yolculuğun gün gün anlatımı, Kur’an ayetleri ve hadisler üzerinden Hicret’in incelendiği görsellerle zenginleştirilmiş metinler yer alıyor. Okuru, 450 kilometrelik uzun ama kutsal bir yolculuğa dahil eden eser, peygamberin kutsal ayak izlerinde sabrı, tevekkülü ve teslimiyeti anlamaya davet ediyor.
HİCRET ROTASI KASIM’DA ZİYARETE AÇILACAK
Otuz yılı aşkın süredir Kur’an-ı Kerim ve siyer coğrafyasını inceleyen Prof. Dr. Abdullah Alkadi, peygamberimizin ayak izinde yıllar boyunca yürüdüğü bu kutsal rotayı, Türk okurlarla buluşturmanın heyecanını yaşıyor. Yeni Şafak’a konuşan Alkadi, çocukluğundan beri peygamberimizin yaşamıyla yakından ilgilendiğini dile getirerek şunları söyledi: “Peygamber’in doğduğu ülkede büyüyüp, eğitim almama rağmen Hicret hakkında hiçbir şey bilmediğimi fark ettim. Peygamber’in hayatı üzerine bir coğrafi ansiklopedi yapmaya karar verdim ve Hicret’le başladım. İdris (Trevethan) bana hicret ile ilgili bir şey yapıp yapamayacağımı sordu. O esnada Abdul Latif Salazar ile keşif yapıyorduk. Rotayı gördükleri an, ‘Bu çok önemli bir proje, bir şeyler yapmalıyız’ dediler. Daha sonra filme sergi de eşlik etti. Ithra ile yolumuz kesişti ve bugün de buradayız.” Alkadi, hicret rotasının kasım ayında ziyarete açılacağı müjdesini paylaşarak, “Yol, yürüyüşçüler, deve ve at binicileri, dört tekerlekli araçlar ve benzeri ulaşım araçları için erişilebilir olacak. Güzergâhın bütünlüğü muhafaza edilecek, tüm tarihi ve arkeolojik alanlara büyük bir özen gösterilerek dikkatli bir şekilde korunacak” dedi.
MEDİNE BÖLÜMÜ UZUN OLABİLİRDİ
Ovidio Salazar'ın yönettiği yapım, Peygamberimizin 622 yılında Mekke'den Medine'ye yaptığı sekiz günlük yolculuğu anlatan ilk yapım olma özelliğini taşıyor. 2023’te İslam Sanatları Bienalinde prömiyer yapan belgesel, ülkemizde ilk kez gösterildi. Alkadi’nin anlatımıyla Mekke’den Medine’ye yapılan yolculukta gün gün yaşanan zorluklar anlatılıyor. Panelde konuşan yönetmen, belgeselde Peygamber Efendimizi görselleştiremedikleri için bunu, farklı sinema tekniklerle izleyiciye sunduklarını söyledi. Yapımcı Yasin Salazar ise Medine bölümünün kısa olması eleştirilerine katıldığını belirterek, anlatımın ve görsellerin geliştirilmesinin mümkün olduğunu vurguladı.
İngiltere'den İstanbul'a uzanan yol
- Ketebe Yayınları Yayın Danışmanı ve kitabın editörü Ömer Faruk Yeni, geçen yıl İngiltere’de katıldıkları Bradford Literature Festivali'nde projeyi ilk kez gördüklerini söyledi. Yeni, “Proje bir sergi, belgesel ve kitaptan oluşuyor. Niyetimiz üçünü birlikte getirmek, sergiyi İstanbul'a taşımaktı. Şimdilik bir kapı aralayıp, projeyi kitap ve belgeselle sunmak istedik. Umarız bu açılış, yeni gösterimleri ve sergiyi de beraberinde getirir” ifadelerini kullandı.