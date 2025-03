Cehalet hızla yayılıyor: Sanatın görevi maskeleri düşürmek

Yaşadığımız dönemde sosyal ve siyasi yapıların hızla değiştiğine şahitlik ediyoruz. Hiç beklenmedik olaylar ve fikirler bir gecede ortaya çıkıp hızla yayılabiliyor. Normal kabul ettiğimiz her şey gözlerimizin önünde kayboluyor. Prof. Ziyaüddin Serdar, yaşadığımız bu çağı “Postnormal Zamanlar” olarak isimlendiriyor. Mahya Yayınları tarafından Türkçeye kazandırılan “Postnormal Zamanlar Seçkisi” derleme kitabında, bu çelişkili, karmaşık ve kaotik dönemi inceliyor. Serdar’la postnormal zamanların karmaşası, medyası, kültürü ve sanatı üzerine bir söyleşi yaptık. Medyanın tarafsızlık iddiasını çoktan kaybettiğini dile getiren Serdar, sanatın da artık gösterişe yaradığını ifade ediyor.

Postnormal zamanları 2009 yılında Futures dergisinde yayımlanan “Welcome to Postnormal Times” makalesiyle tanıttım. Başlangıçta sadece birkaç unsur belirleyerek, alışılmış normallerin giderek daha az işe yaradığını ve “eski doğruların öldüğünü, yenilerinin henüz doğmadığını ve çok az şeyin anlamlı göründüğünü” öne sürdüm. Ancak değişim hızlanarak devam etti ve on yıldan biraz fazla bir süre içinde tamamen postnormal zamanlara girdik. Sanırım COVID-19, bunu daha da ortaya çıkardı. Yeni bir tanıma gerek yok; postnormal zamanlardayız ve önümüzdeki on yıllar boyunca da bu durumda kalacağız.