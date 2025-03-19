Maher Zain İstanbul’da konser verdi

Atatürk Kültür Merkezi (AKM) Türk Telekom Opera Salonu’nda sevenleriyle bir araya gelen Zain, İstanbul’da konser vermekten dolayı çok heyecanlı olduğunu söyledi. Türkiye’deki hayranlarını çok sevdiğini ve onlardan Türkçe aksanı hakkında övgüler aldığını dile getiren Zain, konser repertuvarında Türkçe eserlerin de yer aldığı bilgisini verdi. Yaklaşık 90 dakika süren konserde Maher Zain ve ekibi, “O Sensin Ki”, “Nerdesin”, “Insha Allah”, “Assalamu Alayka”, “Assubhu Bada”, “Huwa Ahmadun”, “Radhitu Billahi Rabba” ve “Ya Habiba Ya Falastin”in da arasında bulunduğu Türkçe, İngilizce ve Arapça şarkılarından bir seçkiyi seslendirdi.