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Maher Zain İstanbul’da konser verdi

Maher Zain İstanbul’da konser verdi

04:0019/03/2025, Çarşamba
G: 19/03/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
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Maher Zain
Maher Zain

Lübnan doğumlu İsveçli müzisyen Maher Zain, Ramazan ayının ruhunu taşıyan ilahilerini İstanbul’da seslendirdi.

Atatürk Kültür Merkezi (AKM) Türk Telekom Opera Salonu’nda sevenleriyle bir araya gelen Zain, İstanbul’da konser vermekten dolayı çok heyecanlı olduğunu söyledi. Türkiye’deki hayranlarını çok sevdiğini ve onlardan Türkçe aksanı hakkında övgüler aldığını dile getiren Zain, konser repertuvarında Türkçe eserlerin de yer aldığı bilgisini verdi. Yaklaşık 90 dakika süren konserde Maher Zain ve ekibi, “O Sensin Ki”, “Nerdesin”, “Insha Allah”, “Assalamu Alayka”, “Assubhu Bada”, “Huwa Ahmadun”, “Radhitu Billahi Rabba” ve “Ya Habiba Ya Falastin”in da arasında bulunduğu Türkçe, İngilizce ve Arapça şarkılarından bir seçkiyi seslendirdi.



#Konser
#Maher Zain
#Aktüel

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