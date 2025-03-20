Bugünlerde bol bol istiğfar edin: İtikâf zamanı

Hazreti Muhammed'in itikaf sünnetini yerine getirmek isteyenler, Ramazan'ın son 10 gününde dış dünyayla bağlantılarını kesip ibadet için camilere kapanıyor. Allah'ın rızasını kazanmak için belli bir adap içinde camide kalmak ve ibadetle meşgul olmak anlamına gelen 'itikaf', Ramazan'ın son

10 gününde yapılıyor. İtikafa girenler, Ramazan'ın son 10 gününde saklı ve bin aydan hayırlı olduğu belirtilen Kadir Gecesi sevabına erişmeyi hedefliyor.

AF VE MAĞFİRET MEVSİMİ

İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Görevlisi Dr. Abdullah Trabzon, Peygamber Efendimizin, Ramazan’ın son 10 gününde aranan Kadir Gecesi’ni ihya etmek için Müslümanlara, bu günleri ibadetle geçirmeleri ve dünyevi işlerden uzak kalmaları için itikafa girmeyi tavsiye ettiğini aktardı. Trabzon, “Ramazan’ın son 10 günü af, mağfiret ve Allah'ın rızasını talep etme mevsimidir. Bu günlerde mümkünse dünyevi işlerden ve konuşmalardan uzak durulması gerektiğini bize tavsiye edilmiştir" dedi.

KADİR GECESİNİ SON 10 GÜNDE ARIYORUZ

Kur'an'ın insanlığa indirilmeye başlandığı gün Kadir Gecesi olduğu için Müslümanlar için kıymeti çok büyüktür" diyen Trabzon, "Bu yüzden Ramazan'ın son 10 gününde de Rasullullah'ın bizlere tavsiye ettiği gibi tekli günlerde Kadir gecesini arıyor ve ibadetlerimizi artırıyoruz" şeklinde konuştu.

HAFİF YEMEK BOL BOL İBADET

Ramazan’ın son 10 gününün camilerde ibadetle geçirilmesi gerektiğine vurgu yapan Trabzon, şöyle konuştu: “Bu mübarek günlerde, teravih ve teheccüt namazlarını eksik etmeyip bol bol istiğfar etmeli, Kur'an okumalı ve bol bol dua etmeliyiz. Bu ay Kuran ayıdır bu yüzden Kur'an okumalarımızı artırmamız gerekiyor. Bu günlerde camilerde ibadetle meşgul olmak zaruri olmadıkça camileri terk etmemek gerekir. Bu günlerde yemeklerimizi de hafif bir şekilde yapmamız gerekiyor. İbadetlerimizi artırarak Rabb'imizden affedilmeyi dilememiz en önemli ibadet-lerdendir. Rabb'im hepimizin ibadetlerini kabul etsin, affına mazhar eylesin."







