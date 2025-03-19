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Başkentte Filistin sofrası

Başkentte Filistin sofrası

Nazife Bardak
04:0019/03/2025, Çarşamba
G: 19/03/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
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Ankara’da Filistin Öğrenci Derneği tarafından Filistinliler için iftar programı düzenlendi.

Önder İmam Hatipliler Derneği’nde düzenlenen iftara, çoğunluğu öğrenci yaklaşık 300 Filistinli katıldı. Geleneksel Filistin lezzetlerinin ikram edildiği programa, 14 sene İsrail hapishanesinde kalan ve son esir takasıyla serbest bırakılan Kudüslü İshak Arafa da katıldı. Arafa, zor günler geçirdiklerini ama direnişleri sonucu özgürlüklerine kavuştuklarını söyledi.Programa katılan Gazzeli İbrahim Abdilal da “Bugünkü programa annemle geldim. Tanıdıklarımızı, Filistinlileri görünce yuvamızda gibi mutlu hissettik” diyerek kendi ülkelerinde Ramazan'ı nasıl geçirdiklerini anlattı: “Filistin’de gündüz tüm restoranlar kapalı oluyor. İftardan sonra muz, elma gibi meyvemizi alıp ailelerimizi ziyaret ediyoruz. Ramazan’a özel sembusek ve kadayıf var. Sofralamarızdan naneli çay eksik olmuyor. Nane olmazsa çay demiyoruz ona.” Programın organizasyonunda görevli olan Filistinli Lama Nazzal daşunları söyledi: “Buradaki öğrencilerin hepsi gurbette, hepsi ailesindemak için bir araya geldik” dedi.



#Aktüel
#Hayat
#Ramazan

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