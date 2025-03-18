Fransa'da ilim ayı ramazanda Müslümanların uğrak noktası kitabevi: Al Bayyinah

Fransa'da Müslümanlara hizmet veren kitabevi Al Bayyinah'ın kurucusu Thomas Sibille, ramazan ayında camiler gibi kitabevlerinin de dolu olduğunu belirterek, bunun Müslüman toplumunun okumanın önemini idrak ettiğini ve kitaplara yöneldiğini gösterdiğini söyledi.
İslam hakkında bilgi edinmek isteyenlerin de geldiği kitabevinde, Kur'an-ı Kerim'den çocuk kitaplarına kadar Fransızca geniş kitap yelpazesi bulunuyor.
Al Bayyinah ayrıca, Fransızca olarak İslam'a ilişkin eserler de yayımlıyor. Al Bayyinah, özellikle son yıllarda öğrencilerden, velilere, Paris bölgesinde yaşayan Müslümanların ramazan ayında önemli bir uğrak noktası haline geldi.
Sibille ve kitabevinin müşterileri, ramazanda kitap okumanın önemi ve İslam'la ilgili Fransızca kaynaklara erişebilmenin önemini anlattı. 2002'de Müslüman olan Fransa vatandaşı Sibille, 2008'de Al Bayyinah kitabevini ve 2021'de İslam'ın kültürel ve tarihi mirasına dair eserleri yayımladıkları Türkçe "miras" anlamını taşıyan Heritage yayınevini kurduğunu anlattı.
Sibille, kitabevini açtıklarında İslam hakkında Fransızca kitap çeşitliliğinin yetersiz olduğunu vurgulayarak, "Zamanla, Müslüman toplumunun ihtiyaçlarını, ilgisini keşfettikçe, Müslümanların kendilerini entelektüel, manevi olarak yetiştirebilmeleri, eğitebilmeleri, İslam'ın tarihini, İslam'ın Fransa'ya nasıl geldiğini anlayabilmeleri için daha çeşitli kitaplar sunduk" ifadelerini kullandı.
Sibille, kitap yelpazesinde çeşitlilik arttıkça, Müslümanların entelektüel düşünceleri ve toplum yaşamına katkılarının da arttığını belirterek, ramazanda, normalde okumayanların bile kitabevine geldiğini söyledi. Okuma alışkanlığı olsun veya olmasın bu ayda çok sayıda insanın kitabevine geldiğini vurgulayan Sibille, bu kişilerin, dinleri, inançları ve peygamberlerin hayat hikayeleri gibi konularda bilgi edinmek istediğine değindi.
Müslümanlar ramazanda bilgiye daha fazla yöneliyor
Sibille, ramazanda bilgiye yönelik gerçekten "etkileyici bir akın" olduğunun altını çizerek, "Ramazanda camiler gibi kitabevleri de dolu ve bu Müslüman toplumunun okumanın önemi idrak ettiğini ve kitaba yöneldiğini gösteriyor." dedi. İnsanların artık arkadaşları ve çocukları için de kitap satın aldığını söyleyen Sibille, çocuklarına dinlerini anlamaları için bilgi aktarımının önemini kavrayan ebeveynlerin, çocuklara yönelik kitaplara büyük ilgi duyduğunu anlattı
Sibille, İslam hakkında Fransızca kitaplarda hemen hemen hep aynı konuların işlendiğini gözlemlediklerini kaydederek, Müslümanların güncel sorunlarına çözüm üretebilecek eski eserlerin ise unutulduğunu vurguladı. Buradan yola çıkarak, İslam bilgini Muhammed Hamidullah'ın eserleri gibi unutulan kitapları tekrar gündeme getirmek istediğini kaydeden Sibille, "Profesör Hamidullah'ın çalışmaları son derece kaliteliydi; çok sayıda dili bilen, Fransa'da yaşayan ve burada İslam'a dair meselelerin ve müzakerelerin farkındaydı. Dolayısıyla, inançlı bir insan olarak entelektüel bir çalışma vasıtasıyla İslam'ın estetiğini ve güzelliğini göstermeye çalıştı" ifadelerini kullandı.
İnsanların örnek alabilmesi için kaliteli eserlere erişebilmesini istediklerini anlatan Sibille, ardında 40'tan fazla kitap ve 2 binden fazla makale bırakan Hamidullah gibi rol modelleri öne çıkarmayı hedeflediklerini söyledi. Sibille, Hamidullah'ın bıraktığı ilim mirasını yeniden yayımlamak için ellerinden geleni yaptıklarını kaydederek, bunu Fransa'daki Müslümanların da onun gibi akademik ve araştırma alanlarında ilerlemesi için de yaptıklarını dile getirdi.
"Heritage (Miras) yayınevinin amacı biraz da bu; Fransa ile bağı olan tüm İslam mirasına değer katmak" diyen Sibille, Fransızca İslam literatürünün son yıllarda ilerleme kaydettiğini vurguladı.
"Ramazan, Kur'an-ı Kerim'in indirildiği aydır"
Sibille, Müslümanların bilgi edinmeye çok istekli olduğu, Müslümanlara yönelik baskılar yapan birçok yayınevinin kurulduğu ve pek çok kitabın yayımlandığı "bir canlanma döneminden" geçtiklerini belirterek, "Tüm bunlar, iyi bir dinamik içinde olduğumuzu ve Müslümanların okumanın önemini kavradıklarını gösteriyor" dedi. "Ramazan, Kur'an-ı Kerim'in indirildiği aydır. İlk inen ayet ise 'İkra' yani bilginin ve bilgi arayışının önemidir" diyen Sibille, Müslümanların yıl boyunca içinde bulunduğu meşgalelerden ramazanda uzaklaşarak Allah'a yakınlaşmaya çaba sarf ettiğine dikkati çekti.
Kitap satın almaya gelen üniversite öğrencisi Latifa Lazreg, her yıl, önce elindeki kitapların tamamını okumaya gayret ederek, ramazanda yeni kitaplar satın aldığını ve dini hakkında bilgi edinmeye çalıştığını belirtti. Lazreg, sosyal medya platformu TikTok'ta Al Bayyinah kitabevini gördüğünü, evdeki kütüphanesini tamamlamak amacıyla kitaplar seçtiğini söyledi.
Kitabevinde çok fazla seçenek olduğuna dikkati çeken Lazreg, dil bariyerini aşmak için İslam'a dair Fransızca eserlerin olmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Kitap satın almaya gelen 24 yaşındaki Mohamed Karaallal da ayda birkaç kez Al Bayyinah dahil kitabevlerine gittiğini belirtti.
Karaallal, Arapça bilmeyen Frankofonlara yardımcı olması ve İslam'ın muhteşem bir din olduğunun anlaşılması açısından kitabevinde Fransızca eserlerin bulunmasından memnun olduğunu ifade etti.