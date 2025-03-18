Fransa'da ilim ayı ramazanda Müslümanların uğrak noktası kitabevi: Al Bayyinah

"Ramazan, Kur'an-ı Kerim'in indirildiği aydır"

Sibille, Müslümanların bilgi edinmeye çok istekli olduğu, Müslümanlara yönelik baskılar yapan birçok yayınevinin kurulduğu ve pek çok kitabın yayımlandığı "bir canlanma döneminden" geçtiklerini belirterek, "Tüm bunlar, iyi bir dinamik içinde olduğumuzu ve Müslümanların okumanın önemini kavradıklarını gösteriyor" dedi. "Ramazan, Kur'an-ı Kerim'in indirildiği aydır. İlk inen ayet ise 'İkra' yani bilginin ve bilgi arayışının önemidir" diyen Sibille, Müslümanların yıl boyunca içinde bulunduğu meşgalelerden ramazanda uzaklaşarak Allah'a yakınlaşmaya çaba sarf ettiğine dikkati çekti.