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Zimem geleneğiyle 300 binlik borç kapatıldı

Zimem geleneğiyle 300 binlik borç kapatıldı

04:0019/03/2025, Çarşamba
G: 19/03/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
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Arşiv.

Yozgat'ta Ramazan ayında Osmanlı'dan gelen 'zimem defteri' geleneği kapsamında ihtiyaç sahiplerinin 9 mahalledeki bakkala olan 300 bin lira borcu ödendi.

Yozgatlı Sanayici ve İş Adamları Derneği, kent merkezindeki 9 bakkalın veresiye defterlerini satın aldı. Derneğin Yozgat Şube Başkanı Gülşen İtik, Vali Mehmet Ali Özkan'ın önderliğinde Ramazan ayında "zimem defteri" geleneğini yaşattıklarını belirtti. İtik, "Bakkalları Valimiz belirliyor, biz de gidip bu bakkalların veresiye borçlarını kapatıyoruz" diyerek geleneği devam ettiren hayırsever üyelerine teşekkür etti.



#Aktüel
#Ramazan
#Hayat

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