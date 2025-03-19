Zimem geleneğiyle 300 binlik borç kapatıldı

Yozgatlı Sanayici ve İş Adamları Derneği, kent merkezindeki 9 bakkalın veresiye defterlerini satın aldı. Derneğin Yozgat Şube Başkanı Gülşen İtik, Vali Mehmet Ali Özkan'ın önderliğinde Ramazan ayında "zimem defteri" geleneğini yaşattıklarını belirtti. İtik, "Bakkalları Valimiz belirliyor, biz de gidip bu bakkalların veresiye borçlarını kapatıyoruz" diyerek geleneği devam ettiren hayırsever üyelerine teşekkür etti.