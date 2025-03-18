'Ramazan sucuğu' iftar sofralarını süslüyor

Yerli cevizin ipe dizilmesi ile tatlı yapımına başladıklarını aktaran Belge, "Nişasta, doğal pancar şekeri, su ve limon tuzunu 1 buçuk saat kaynatıp, karıştırıyoruz. Bu süreç, tatlının kıvamını almasını sağlıyor. İpe dizilen cevizler bu karışımın içinde bekletilip, etrafı kaplandıktan sonra dinlenmeye alınıyor. Sonrasında ise iş yerlerine gönderiyoruz" diye konuştu.