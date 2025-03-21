16 bin cami itikâf için hazır

Ramazan ayının son on gününde icra edilen itikaf için bu yıl Türkiye genelinde 16 bin 432 cami belirlendi. Bu yıl, Ankara’da Keçiören’de 34, Çankaya’da 31, Polatlı’da 26 camii olmak üzere toplam 314, İstanbul’da Fatih’te 28, Eyüpsultan’da 22, Üsküdar’da 21 cami olmak üzere toplam 445 camide itikafa girmek için izin verildi.

KADİR GECESİ ARANIYOR

Kişinin kendini daha derinlemesine ibadete adayarak Allah'a yönelmek isteyen Müslümanlar, bayramın ilk gününe kadar 24 saatlerini ibadete ayırmaya çalışıyor. İtikaf, kişinin içsel bir huzur bulmasına, günahlardan kaçınmasına yardım ediyor. Ramazan’ın son on günündeki tekli gecelerde aranan Kadir Gecesi'ni tam olarak idrak edebilmek adına da büyük önem taşıyor. Yurt genelinde itikaf için hazırlanan camilerin listesine Diyanet İşleri Başkanlığı'nın https://ramazan.diyanet.gov.tr adresinden ulaşılabiliyor.

BOL BOL KUR'AN VE NAMAZ

Edirne'de de Hasan Sezai Camii'nde itikafa girenler, gün boyunca Kur'an-ı Kerim ve dini kitaplar okuyup namaz kılıyor. Ramazan'ın son günlerini yoğun ibadetle geçiren vatandaşlar, iftar ve sahuru da camide yapıyor. Hasan Sezai Camii İmam Hatibi Mümin Gargan, camilerde ve mescitlerde itikafa girenlerin gün boyu ibadet yaptığını belirterek, "İtikafa girmek, esasen dünyadan uzaklaşma, dünyanın hızına biraz 'Dur' demek, ruhumuzla baş başa kalmak anlamına gelmektedir" dedi. Bu yıl görev yaptığı camide 10 kişinin itikafa girdiğini anlatan Gargan, itikafın adeta nefis eğitimi ve terbiye sistemi olduğuna değindi. Gargan, "Dünyanın birçok yerinde Müslümanlar tarafından yapılan bir ibadet, itikaf. 1500 yıldan beri Müslümanlar, Ramazan'ın son 10 günü mescitlerde, camilerde itikaf ibadetini yerine getiriyor" diye konuştu.

İslam alemi için dua ediyoruz

İtikafa giren vatandaşlardan Ramazan Karakahraman da yıllardır itikafa girdiğini söyledi. İtikafta maddiyattan uzaklaştığını anlatan Karakahraman, "İtikafa girdiğinde insan sadece Rabb'ine odaklanıyor. Bu, Müslümanlar için daha fazla dua etmek, günahlardan arınmak için bir fırsat" şeklinde konuştu. Ahmet Bozkurtlar ise Edirne'de çeşitli camilerde yıllardır itikafa girdiğini anlatarak "Vatanımızın, kardeşlerimizin, tüm İslam aleminin selameti için dua ediyoruz." dedi.







