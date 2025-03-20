Öğretmen ve minik kalpler kimsesiz vatandaşlar için kolları sıvadı

"Ev sahipliği yapmanın gururunu yaşıyoruz"

Böyle bir etkinliğe ev sahibi yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyleyen İzzet Baysal Abant Turizm Meslek Lisesi Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Ayhan Vural, "Bugün burada öğretmen arkadaşlarımız pide yapıyorlar ve biz de onlara ev sahipliği yapıyoruz. Ustalarımız gerekli hazırlıkları yaptı, alan şeflerimiz ve atölye şeflerimiz de onlara eşlik etti" açıklamasında bulundu.