Ramazanın son günlerinde itikafa girenlerin sayısı artıyor

İtikafta maddiyattan uzaklaştığını anlatan Karakahraman, "İtikafa girdiğinde insan sadece Rabb'ine odaklanıyor. Dünyayla ilişkiyi bir nevi kesmek anlamına gelmektedir. İnsan ramazanın son 10 gününde ibadete daha da yoğunlaşıyor. Bu, Müslümanlar için daha fazla dua etmek, günahlardan arınmak için bir fırsat" şeklinde konuştu.